Akhisar Bel. 6 - Gaziantepspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

AKHİSAR BEL. 6 - GAZİANTEPSPOR 0

Akhisar Bel. 6 - Gaziantepspor 0

Spor Toto Süper Lig 30. haftasında Akhisar Bel. ile Gaziantepspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Akhisar Bel. 6-0 kazandı.

235 Okunma

Akhisar Bel. 6 - Gaziantepspor 0

Spor Toto Süper Lig 30. haftasında Akhisar Bel. ile Gaziantepspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Akhisar Bel. 6-0 kazandı.

Akhisar Bel.: Milan Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram (82' Kadir Keleş), Ricardo Vaz Te, Custodio, Özer Hurmacı, Olcan Adın (80' Onur Ayık), Soner Aydoğdu, Sokol Cikalleshi (76' Daniel Larsson)

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gaziantepspor: Paulo Victor, Wallace Reis, Musa Nizam (28' Elyasa Süme), Barış Yardımcı, Marcos Pedroso, Anis Ben-hatira (68' Abdülkadir Kayalı), Davy Angan (56' Orkan Çınar), Marcinho, İlhan Parlak, Khaly Thiam, Nabil Ghilas

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Hakem: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, Serkan Olguncan, Erkan Özdamar

Goller: DK 43: Wallace Reis (Akhisar Bel.), DK 58: Sokol Cikalleshi (Akhisar Bel.), DK 61: Sokol Cikalleshi (Akhisar Bel.), DK 72: Ricardo Vaz Te (Akhisar Bel.), DK 83: Ricardo Vaz Te (Akhisar Bel.), DK 87: Daniel Larsson (Akhisar Bel.)

Sarı Kartlar: DK 85: Khaly Thiam (Gaziantepspor), DK 88: Elyasa Süme (Gaziantepspor)

﻿

Akhisar Bel. - Gaziantepspor maç kadroları belli oldu...
''Her şeyimizi ortaya koyacağız
30. hafta heyecanı başlıyor!
Gaziantepspor 5'te 5 peşinde
"Adamına göre kulübüne göre veriliyor"
"Eleştirilere kulaklarımızı tıkadık"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿