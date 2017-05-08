AKHİSAR BEL. 6 - GAZİANTEPSPOR 0

Akhisar Bel. 6 - Gaziantepspor 0
Spor Toto Süper Lig 30. haftasında Akhisar Bel. ile Gaziantepspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Akhisar Bel. 6-0 kazandı.
Akhisar Bel.: Milan Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram (82' Kadir Keleş), Ricardo Vaz Te, Custodio, Özer Hurmacı, Olcan Adın (80' Onur Ayık), Soner Aydoğdu, Sokol Cikalleshi (76' Daniel Larsson)
Teknik Direktör: Okan Buruk
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Gaziantepspor: Paulo Victor, Wallace Reis, Musa Nizam (28' Elyasa Süme), Barış Yardımcı, Marcos Pedroso, Anis Ben-hatira (68' Abdülkadir Kayalı), Davy Angan (56' Orkan Çınar), Marcinho, İlhan Parlak, Khaly Thiam, Nabil Ghilas
Teknik Direktör: Bülent Uygun
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Hakem: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, Serkan Olguncan, Erkan Özdamar
Goller: DK 43: Wallace Reis (Akhisar Bel.), DK 58: Sokol Cikalleshi (Akhisar Bel.), DK 61: Sokol Cikalleshi (Akhisar Bel.), DK 72: Ricardo Vaz Te (Akhisar Bel.), DK 83: Ricardo Vaz Te (Akhisar Bel.), DK 87: Daniel Larsson (Akhisar Bel.)
Sarı Kartlar: DK 85: Khaly Thiam (Gaziantepspor), DK 88: Elyasa Süme (Gaziantepspor)
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