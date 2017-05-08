Aziz Yıldırım'ın cezası belli oldu
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AZİZ YILDIRIM'IN CEZASI BELLİ OLDU

Aziz Yıldırım'ın cezası belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a 6 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a 6 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamada, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında oynanan ilk karşılaşmada, rakip kulüp başkanına yönelik hareketi sebebiyle Aziz Yıldırım'ın 6 ay hak mahrumiyeti ve 40 bin lira para cezası aldığı belirtildi.

Kurul ayrıca, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyingüngör'e de aynı maçta Aziz Yıldırım'a yönelik hareketi sebebiyle 1 ay hak mahrumiyeti ve 7 bin 500 lira para cezası verildiğini duyurdu.

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