ADANA DEMİRSPOR 1 - YENİ MALATYASPOR 2

Adana Demirspor 1 - Yeni Malatyaspor 2
TFF 1. Lig 32. haftasında Adana Demirspor ile Yeni Malatyaspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 2-1 kazandı.
Adana Demirspor: Fevzi Elmas, Göksu Alhas, Alican Karadağ, Mehmet Taş, Oğuzhan Berber, Tiago Bezerra, Berkay Samancı (80' Leroy George), Petar Grbic (69' Sercan Kaya), Servan Taştan, Mustafa Durak (84' Waldison De Souza), Pote
Teknik Direktör: Tekin İncebaldır
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Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Murat Akça, Caner Arıcı, Michael Pereira, Sadık Çiftpınar (34' Yiğitcan Erdoğan), Sedat Ağçay, Rahman Buğra Çağıran, Azubuike Godson, Boubacar Diabang (64' Austin Amutu), Eren Tozlu, İrfan Başaran (83' Murat Yıldırım)
Teknik Direktör: İrfan Buz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Tokat, Yusuf Bozdoğan, Mustafa Savranlar, Yiğit Arslan
Goller: DK 48: Pote (Adana Demirspor), DK 53: Yiğitcan Erdoğan (Yeni Malatyaspor), DK 73: İrfan Başaran (Yeni Malatyaspor)
Sarı Kartlar: DK 26: Caner Arıcı (Yeni Malatyaspor), DK 48: Rahman Buğra Çağıran (Yeni Malatyaspor), DK 50: Petar Grbic (Adana Demirspor), DK 51: Azubuike Godson (Yeni Malatyaspor), DK 66: Servan Taştan (Adana Demirspor), DK 77: Austin Amutu (Yeni Malatyaspor), DK 86: Alican Karadağ (Adana Demirspor), DK 90: Sedat Ağçay (Yeni Malatyaspor)
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