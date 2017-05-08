KOCAELİ, ALTAY, SAKARYA VE DİYARBEKİRSPOR FİNALDE

Spor Toto 3. Lig'de oynanan play-off yarı final rövanş maçları sonunda, 1. Grup'ta Kocaelispor ve Altay, 3. Grup'ta ise Sakaryaspor ve Diyarbekirspor finale yükseldi.

1. Grup'ta, golsüz biten ilk maçın rövanşında konuk olduğu Ankara Demirspor'u 2-0 yenen Kocaelispor, final biletini aldı.

Grubun diğer eşleşmesinde Altay, deplasmanda 2-0 yenildiği Çorum Belediyespor'u aynı skorla mağlup edince uzatmalara geçildi. Sahadan 4-0 galip ayrılan ev sahibi Altay, finalist oldu ve Kocaelispor ile eşleşti.

3. Grup'ta Sakaryaspor, deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Bayrampaşa'yı evinde de 4-0 yenerek finale çıktı.

Sakaryaspor'un rakibi ise Diyarbekirspor oldu. Sahasında 1-0 kaybettiği karşılaşmanın rövanşında Darıca Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Diyarbekirspor, deplasmanda fazla gol atmanın avantajıyla turu geçti.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un şampiyon olduğu 2. Grup'ta, Erbaaspor, Silivrispor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor, play-off'u garantiledi. Grupta, play-off'ta mücadele edecek son takım, ertelenen Dersimspor-Çatalcaspor maçının ardından ortaya çıkacak.

3. Lig'de grup liderlerinin yanı sıra play-off'lar sonucu her gruptan birer ekip daha adını 2. Lig'e yazdıracak. Bu 3 kulüp, 13 Mayıs Cumartesi ve 14 Mayıs Pazar günkü final müsabakalarıyla belli olacak.