BALIKESİRSPOR 1 - MANİSASPOR 2

Balıkesirspor 1 - Manisaspor 2
TFF 1. Lig 32. haftasında Balıkesirspor ile Manisaspor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Manisaspor 2-1 kazandı.
Balıkesirspor: Andrija Vukovic, Bülent Cevahir, Tomislav Glumac, Cüneyt Köz, Oğuzhan Çapar, Abdulkadir Özgen, Nizamettin Çalışkan (80' Emre Akkaş), İshak Çakmak, Eray Ataseven (67' Rahmi Anıl Başaran), Çağatay Vatan, Foxi Kethevoama (46' Doğa İşeri)
Teknik Direktör: Can Cangök
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Manisaspor: İsmail Şahmalı, Erman Bulucu, Daniel Dimov, Fahri Akyol, Ufuk Budak, Slavko Perovic, Umut Gündoğan (90' Hüseyin Tok), Metin Yüksel, Gökhan Sazdağı, Constantin Bakaki (66' Hakan Turan), Bahattin Köse (88' Emre Öztürk)
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hakan Ceylan, Muhammet Yumak, Mehmet Yıldırım, Selim Özen
Goller: DK 35: Slavko Perovic (Manisaspor), DK 83: Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor), DK 85: Erman Bulucu (Manisaspor)
Sarı Kartlar: DK 22: Tomislav Glumac (Balıkesirspor), DK 62: Çağatay Vatan (Balıkesirspor), DK 66: Çağatay Vatan (Balıkesirspor), DK 76: Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor), DK 78: Bahattin Köse (Manisaspor), DK 90: Bülent Cevahir (Balıkesirspor), DK 90: Gökhan Sazdağı (Manisaspor)
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