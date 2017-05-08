Balıkesirspor 1 - Manisaspor 2
﻿
Site İçi Arama
﻿

BALIKESİRSPOR 1 - MANİSASPOR 2

Balıkesirspor 1 - Manisaspor 2

TFF 1. Lig 32. haftasında Balıkesirspor ile Manisaspor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Manisaspor 2-1 kazandı.

242 Okunma

Balıkesirspor 1 - Manisaspor 2

TFF 1. Lig 32. haftasında Balıkesirspor ile Manisaspor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Manisaspor 2-1 kazandı.

Balıkesirspor: Andrija Vukovic, Bülent Cevahir, Tomislav Glumac, Cüneyt Köz, Oğuzhan Çapar, Abdulkadir Özgen, Nizamettin Çalışkan (80' Emre Akkaş), İshak Çakmak, Eray Ataseven (67' Rahmi Anıl Başaran), Çağatay Vatan, Foxi Kethevoama (46' Doğa İşeri)

Teknik Direktör: Can Cangök

Manisaspor: İsmail Şahmalı, Erman Bulucu, Daniel Dimov, Fahri Akyol, Ufuk Budak, Slavko Perovic, Umut Gündoğan (90' Hüseyin Tok), Metin Yüksel, Gökhan Sazdağı, Constantin Bakaki (66' Hakan Turan), Bahattin Köse (88' Emre Öztürk)

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Hakem: Hakan Ceylan, Muhammet Yumak, Mehmet Yıldırım, Selim Özen

Goller: DK 35: Slavko Perovic (Manisaspor), DK 83: Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor), DK 85: Erman Bulucu (Manisaspor)

Sarı Kartlar: DK 22: Tomislav Glumac (Balıkesirspor), DK 62: Çağatay Vatan (Balıkesirspor), DK 66: Çağatay Vatan (Balıkesirspor), DK 76: Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor), DK 78: Bahattin Köse (Manisaspor), DK 90: Bülent Cevahir (Balıkesirspor), DK 90: Gökhan Sazdağı (Manisaspor)

﻿

İşte Balıkesirspor - Manisaspor maçında ilk 11'ler
TFF 1. Lig'de görünüm
Manisaspor 0 - Altınordu 2
Manisaspor - Altınordu maç kadroları belli oldu...
Şanlıurfaspor 2 - Balıkesirspor 3
Şanlıurfaspor - Balıkesirspor maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿