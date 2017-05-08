Büyükşehir Belediye Erzurumspor yarı finalde
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR YARI FİNALDE

Büyükşehir Belediye Erzurumspor yarı finalde

Spor Toto 2. Lig play-off çeyrek final rövanş maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Kocaeli Birlikspor'u 2-1 mağlup etti.

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Spor Toto 2. Lig play-off çeyrek final rövanş maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Kocaeli Birlikspor'u 2-1 mağlup etti.

Deplasmandaki ilk müsabakayı da aynı skorla kazanan Erzurum ekibi, play-off yarı finaline yükseldi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, play-off yarı finalinde Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.

 Spor Toto 2. Lig play-off

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Kocaeli Birlikspor: 1 

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Engin Erdem, Önder Yılmaz

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ahmet, Murat, Fırat, Doğan Can, Alişan, Erdem (Dk. 59 Eslem), Mustafa (Dk. 81 Ersel), Ferit, Erhan, Mehmet (Dk. 64 Mert Nobre), Savaş

Kocaeli Birlikspor: Ahmet, Turgay, Ali Kemal (Dk. 66 Aydın), Umut (Dk. 80 Mutlu), Mehmet Gürkan, Erdi, Fatih, Uğur Işıkal, Gökhan (Dk. 78 Uğur Daşdemir), Emre, Burak

Goller: Dk. 78 Eslem, Dk. 87 Ferit (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 90 3 Mehmet Gürkan (Kocaeli Birlikspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Savaş, Dk. 80 Ahmet (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 49 Umut, Dk. 71 Mehmet Gürkan (Kocaeli Birlikspor)
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