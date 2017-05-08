Akhisar Bel. - Gaziantepspor maç kadroları belli oldu...
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AKHİSAR BEL. - GAZİANTEPSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Akhisar Bel. - Gaziantepspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 30. haftasında Akhisar Bel. ile Gaziantepspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Akhisar Bel. - Gaziantepspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 30. haftasında Akhisar Bel. ile Gaziantepspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Akhisar Bel.: Mılan Lukac, Özer Hurmacı, Rıcardo Jorge Vaz Te, Soner Aydoğdu, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Ömer Bayram, Mustafa Yumlu, Custodıo Mıguel Dıas De Castro, Olcan Adın, Sokol Cikallleshi, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gaziantepspor: Marcos Garbellotto Sılveıra Pedroso, N'guessan Davy Claude Angan, İlhan Parlak, Wallace Reıs Da Sılva, Barış Yardımcı, Anıs Ben Hatıra, Paulo Vıctor Mıleo Vıdottı, Thıam Khaly Iyane, Marcıo De Souza Gregorıo Junıor, Musa Nizam, Nabıl Ghılas

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Hakem: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, Serkan Olguncan, Erkan Özdamar

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Akhisar Bel. 6 - Gaziantepspor 0
''Her şeyimizi ortaya koyacağız
30. hafta heyecanı başlıyor!
Gaziantepspor 5'te 5 peşinde
"Adamına göre kulübüne göre veriliyor"
"Eleştirilere kulaklarımızı tıkadık"
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