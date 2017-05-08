İşte K Karabükspor - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE K KARABÜKSPOR - OSMANLISPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte K Karabükspor - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto Süper Lig 30. haftasında K Karabükspor ile Osmanlıspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte K Karabükspor - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak K Karabükspor - Osmanlıspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 30. Haftasında Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu

K Karabükspor: Paul Papp, Ceyhun Gülselam, Dany Achılle Nounkeu Tchounkeu, Iasmın Latovlevıcı, Olafur Ingı Skulason, Barış Başdaş, Ermın Zec, Yevgen Seleznov, Crıstıan Tanase, Ahmet Şahin, Andrıı Blıznıchenko

Teknik Direktör: Zoran Barısıc

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Numan Çürüksu, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Mehmet Güven, Amınu Umar, Pıerre Achılle Webo Kouamo, Avdıja Vrsajevıc, Papa Alıoune Ndıaye, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Vaclav Prochazka, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Hakem: Suat Arslanboğa, Serkan Gençerler, İbrahim Bozbey, Sarperbarış Saka

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