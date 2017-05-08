ALTINORDU 0 - ELAZIĞSPOR 0

Altınordu 0 - Elazığspor 0
TFF 1. Lig 32. haftasında Altınordu ile Elazığspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Altınordu: Erce Kardeşler, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Abdioğlu, Kerim Alıcı, Yusuf Acer, Arif Morkaya, Okan Derici, Erdoğan Yeşilyurt (88' Seydi Kayasoy), Serkan Göksu (22' Oğulcan Ülgün), Barış Alıcı, Fatih Aktay
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Adem Alkaşi, Onur Güney (73' Murat Kalkan), Mehmet Yiğit, Mesut Saray (66' Berk Yıldız), Çağrı Ortakaya, Tom Silva, Aldin Cajic, Youssef Yeşilmen, Olanrewaju Kehinde
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Caner Ak, Murat Temel, Seyfettin Ünal, Alper Çetin
Sarı Kartlar: DK 41: Mehmet Ozan Tahtaişleyen (Elazığspor), DK 56: Arif Morkaya (Altınordu), DK 78: Çağrı Ortakaya (Elazığspor), DK 89: Çağlar Şahin Akbaba (Elazığspor), DK 90: Okan Derici (Altınordu)
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