Alkaralar'dan kulüp yönetimine: "Orada mısınız?"
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ALKARALAR'DAN KULÜP YÖNETİMİNE: "ORADA MISINIZ?"

Alkaralar'dan kulüp yönetimine: "Orada mısınız?"

Gençlerbirliği tribünlerinin etkili gruplarından Alkaralar, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Başkent ekibinin yönetimini eleştirerek "Gençlerbirliği'ni Ümit Özat zihniyeti temsil edemez" dedi.

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Gençlerbirliği tribünlerinin etkili gruplarından Alkaralar, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Başkent ekibinin yönetimini eleştirerek "Gençlerbirliği'ni Ümit Özat zihniyeti temsil edemez" dedi.

İşte o bildiri:

"Gençlerbirliği yönetimine,

Öyle görünüyor ki kulübü idare etme vazifelerinizi bir kenara koyduğunuz gibi, bu vazifelerinizi de kulübümüzde sözleşmeli çalışan teknik direktöre devretmiş gibisiniz. Sahip olduğu pozisyonun ağırlığını ve haddini bilmeyen bir adamın, 94 yıllık bir camianın tüm değerlerini ve bileşenlerini ayaklar altına alıp, hem kulüpte hem de kamuoyunda istediği gibi at koşturmasına izin veriyorsunuz. Ümit Özat'ı bu takımın başında görmek istemediğimizi, sebepleriyle birçok defa dile getirdik. Profil olarak bu ismin Gençlerbirliği'ne ve onun bu ülkede sahip olduğu olumlu izlenime uymadığını belirttik. Takımın oynadığı oyundan ve aldığı skorlardan bağımsızdı bu fikirlerimiz hep. "Takım bir maç yenildi diye istifa diye bağırılır mı?" diyen aklı evvelleri görmezden geliyoruz bu sebeple. 

Ama Ümit Özat'a teşekkür ediyoruz. Maçtan sonraki iki günde neden haklı olduğumuzu çok güzel bir şekilde gösterdi. Önce, maç sonu demecinde tribünde tepkisini dile getiren taraftarları küçümsedi. Sonra, Gençlerbirliği takımının sözleşmeli teknik direktörü olduğunu unutup, eskiden yorumculuk yaptığı bir televizyon programına gönderdiği mesajda şampiyonlukla ilgili yorumunu paylaştı. Bu patavatsızlığı fırsat bilen İstanbul takımı taraftarları Gençlerbirliği'ni sosyal medya mesajlarıyla itham altında bıraktı. En son olarak da bugün yaptığı açıklamada her zamanki cinsiyetçi üslubuyla, saçma sapan açıklamalarda bulundu. Yine taraftarı hedef aldı, yine laf arasında tehditler savurdu, Ankara spor basınında yaklaşık 10 yıldır kaliteli işler yaptığı bilinen isimleri küçümsedi. O açıklamadan önce de Özat'ın yancı kabadayılarından biri, Bülent Atlas'a, köşe yazısında Özat'ı eleştirdiği için tehditler içeren bir mesaj attı. 

Sayın yöneticiler, Gençlerbirliği, Ümit Özat ve yancılarının eline oyuncak diye verilemeyecek kadar önemli bir camiadır. Lütfen vakit kaybetmeden Gençlerbirliği camiasının kongre ile size verdiği yetkiyi kullanıp inisiyatif gösterin. Gençlerbirliği'ni Ümit Özat zihniyeti temsil edemez. Kulübü Ümit Özat'ın üstüne yaptıysanız, istifa ediniz. Yok, hala bu camianın başında olduğunuzu iddia ediyorsanız da gereğini yapınız!"

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2
Gençlerbirlikli
8 Mayıs 201719:05
Konuşun abi yazın abi. İşte böyle. Cavcav'dan sonra kulübün sahipsiz kaldığını zannedenlere güzel bir tokat olsun bu
1
GB
8 Mayıs 201718:48
Bu arkadaş hafta sonundaki maça takımın başında çıkmamalıdır. Beşiktaş taraftarları çıldırıyor. Madem ki Ahmet Çakar'a böyle bir mesaj gitti, yönetim gereğini yapmalıdır. Yoksa kurumsal olarak da sorumlu oluruz. Fenerbahçeli Özat, bizi kimin şampiyon olacağı ilgilendirmiyor, seni ilgilendiriyorsa yürü git ait olduğun yere...
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