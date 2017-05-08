Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor maç kadroları belli oldu...
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ADANA DEMİRSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 32. haftasında Adana Demirspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 32. haftasında Adana Demirspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adana Demirspor: Göksu Alhas, Servan Taştan, Mehmet Taş, Mustafa Durak, Mıckael Franck Pote, Fevzi Elmas, Petar Grbıc, Oğuzhan Berber, Berkay Samancı, Tıago Queıroz Bezerra, Alican Karadağ

Teknik Direktör: Tekin İncebaldır

Yeni Malatyaspor: Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Mıchael Pereıra, İrfan Başaran, Eren Tozlu, Okechukwu Godson Azubuıke, Sadık Çiftpınar, Boubacar Dıalıba Dıabang, Murat Akça, Ertaç Özbir, Rahman Buğra Çağıran

Teknik Direktör: İrfan Buz

Hakem: Serkan Tokat, Yusuf Bozdoğan, Mustafa Savranlar, Yiğit Arslan

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