İşte Balıkesirspor - Manisaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE BALIKESİRSPOR - MANİSASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Balıkesirspor - Manisaspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 32. haftasında Balıkesirspor ile Manisaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Balıkesirspor - Manisaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 18:30'da başlayacak Balıkesirspor - Manisaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 32. Haftasında Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hakan Ceylan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Balıkesir Atatürk

Balıkesirspor: Andrıja Vukovıc, Oğuzhan Çapar, Eray Ataseven, Nizamettin Çalışkan, Cüneyt Köz, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, Çağatay Vatan, Foxı Kethevoama, İshak Çakmak, Abdulkadir Özgen

Teknik Direktör: Can Cangök

Manisaspor: Fahri Akyol, Umut Gündoğan, Metin Yüksel, Constantın Chrıst Olsen Bakakı, Erman Bulucu, Danıel Svetoslavov Dımov, İsmail Şahmalı, Slavko Perovıc, Ufuk Budak, Gökhan Sazdağı, Bahattin Köse

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Hakem: Hakan Ceylan, Muhammet Yumak, Mehmet Yıldırım, Selim Özen

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Balıkesirspor 1 - Manisaspor 2
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