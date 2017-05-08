İŞTE BALIKESİRSPOR - MANİSASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Balıkesirspor - Manisaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 18:30'da başlayacak Balıkesirspor - Manisaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 32. Haftasında Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hakan Ceylan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Balıkesir Atatürk
Balıkesirspor: Andrıja Vukovıc, Oğuzhan Çapar, Eray Ataseven, Nizamettin Çalışkan, Cüneyt Köz, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, Çağatay Vatan, Foxı Kethevoama, İshak Çakmak, Abdulkadir Özgen
Teknik Direktör: Can Cangök
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Manisaspor: Fahri Akyol, Umut Gündoğan, Metin Yüksel, Constantın Chrıst Olsen Bakakı, Erman Bulucu, Danıel Svetoslavov Dımov, İsmail Şahmalı, Slavko Perovıc, Ufuk Budak, Gökhan Sazdağı, Bahattin Köse
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hakan Ceylan, Muhammet Yumak, Mehmet Yıldırım, Selim Özen
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