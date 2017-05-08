Altındağlı gençlerin satranç tutkusu
﻿
Site İçi Arama
﻿

ALTINDAĞLI GENÇLERİN SATRANÇ TUTKUSU

Altındağlı gençlerin satranç tutkusu

Altındağ Belediyesinin düzenlediği 6. Geleneksel Gençlik Merkezleri Satranç Turnuvası sona erdi.

181 Okunma

Altındağ Belediyesi'nin düzenlediği 6. Geleneksel Gençlik Merkezleri Satranç Turnuvası sona erdi. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya 64 yarışmacı katıldı.

Altındağlı çocuklar, gençlik merkezlerinde yıl boyunca aldıkları satranç eğitimini turnuvaya yansıttı. Nefes kesen müsabakalar sonucunda Aydınlıkevler Gençlik Merkezinden Can Aksel 1. oldu. Yarışmaya katılan tüm çocuklara Altındağ Belediyesi tarafından satranç takımı hediye edildi.

64 sporcu, heyecan dolu müsabakalara imza attı. Aydınlıkevler, Çamlık, Beşikkaya ve Gülpınar Gençlik Merkezlerini temsil eden çocuklar; kendilerine planlı hareket etme alışkanlığı, süratli ve doğru düşünebilme, konsantrasyon, olaylara farklı açılardan bakabilme gibi yetenekler kazandıran satrançta birinci olmak için kıyasıya mücadele etti. Finalde karşılaştığı Beşikkaya Gençlik Merkezini temsil eden, Devrim Baran Katok'u yenen Aydınlıkevler Gençlik Merkezinden Can Aksel şampiyon oldu. Turnuvanın 3.sü Çamlık Gençlik Merkezinden Yasin Alver olurken, Gülpınar Gençlik Merkezinden Ahmet Açıksöz 4. oldu.

"Kazanan tüm Altındağlı çocuklar"

Can Aksel, turnuvayı kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Gençlik merkezinde yaklaşık 3 yıldır satranç eğitimi aldığına dikkat çeken başarılı sporcu, bu eğitim sayesinde şampiyon olabildiğini söyledi. Turnuvada 2. olan Devrim Baran Katok ise, "Güzel bir etkinlik oldu. Heyecanlı maçlar oynandı. Ben finalde yenildim ve 2. oldum. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Şunu söylemeliyim ki bence bu turnuvanın şampiyonu tüm Altındağlı çocuklardır" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Ümit Özat kendini savundu
Hamza Hamzaoğlu'ndan U21 takımına yakın takip
Etimesgut Belediyespor, basketbol takımını kurdu
Richard Moore, Ankaragücü'nü tebrik etti!
1
Gençlerbirliği, 204 gün sonra mağlubiyetle tanıştı!
"Sezon boyunca hiç ağızlarını açmışlar mı?"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿