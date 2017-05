ALTINDAĞLI GENÇLERİN SATRANÇ TUTKUSU

Altındağ Belediyesi’nin düzenlediği 6. Geleneksel Gençlik Merkezleri Satranç Turnuvası sona erdi.

Altındağ Belediyesi'nin düzenlediği 6. Geleneksel Gençlik Merkezleri Satranç Turnuvası sona erdi. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya 64 yarışmacı katıldı.



Altındağlı çocuklar, gençlik merkezlerinde yıl boyunca aldıkları satranç eğitimini turnuvaya yansıttı. Nefes kesen müsabakalar sonucunda Aydınlıkevler Gençlik Merkezinden Can Aksel 1. oldu. Yarışmaya katılan tüm çocuklara Altındağ Belediyesi tarafından satranç takımı hediye edildi.



64 sporcu, heyecan dolu müsabakalara imza attı. Aydınlıkevler, Çamlık, Beşikkaya ve Gülpınar Gençlik Merkezlerini temsil eden çocuklar; kendilerine planlı hareket etme alışkanlığı, süratli ve doğru düşünebilme, konsantrasyon, olaylara farklı açılardan bakabilme gibi yetenekler kazandıran satrançta birinci olmak için kıyasıya mücadele etti. Finalde karşılaştığı Beşikkaya Gençlik Merkezini temsil eden, Devrim Baran Katok'u yenen Aydınlıkevler Gençlik Merkezinden Can Aksel şampiyon oldu. Turnuvanın 3.sü Çamlık Gençlik Merkezinden Yasin Alver olurken, Gülpınar Gençlik Merkezinden Ahmet Açıksöz 4. oldu.



"Kazanan tüm Altındağlı çocuklar"



Can Aksel, turnuvayı kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Gençlik merkezinde yaklaşık 3 yıldır satranç eğitimi aldığına dikkat çeken başarılı sporcu, bu eğitim sayesinde şampiyon olabildiğini söyledi. Turnuvada 2. olan Devrim Baran Katok ise, "Güzel bir etkinlik oldu. Heyecanlı maçlar oynandı. Ben finalde yenildim ve 2. oldum. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Şunu söylemeliyim ki bence bu turnuvanın şampiyonu tüm Altındağlı çocuklardır" ifadelerini kullandı.

