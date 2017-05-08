HAMZA HAMZAOĞLU'NDAN U21 TAKIMINA YAKIN TAKİP

Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve yardımcıları Osmanlıspor U21 takımının 1-0 kazandığı maçı izledi.
U21 Ligi 30. hafta karşılaşmasında Karabük Eskipazar Sahası’nda Kardemir Karabükspor’la karşılaşan Osmanlıspor U21 takımı, rakibini Ahmet Sun’un attığı golle 1-0 kazandı.
Mor-Sarılı gençler, aldıkları bu galibiyetle puanını 51’e yükseltirken lig sıralamasında ise 5. sıraya oturdu.
Kıyasıya rekabetin yaşandığı ve rakibine göre üstün oynayan Mor-Sarılılar’ın maçını, Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, yardımcı antrenörler Fuat Nihat Buruk ve İsa Turan takip etti. Hamzaoğlu, takım hakkında altyapı antrenörlerinden bilgi aldıktan sonra oyuncuları galibiyetlerinden dolayı kutladı.