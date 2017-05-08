Hamza Hamzaoğlu'ndan U21 takımına yakın takip
﻿
Site İçi Arama
﻿

HAMZA HAMZAOĞLU'NDAN U21 TAKIMINA YAKIN TAKİP

Hamza Hamzaoğlu'ndan U21 takımına yakın takip

Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve yardımcıları Osmanlıspor U21 takımının 1-0 kazandığı maçı izledi.

434 Okunma

Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve yardımcıları Osmanlıspor U21 takımının 1-0 kazandığı maçı izledi.

U21 Ligi 30. hafta karşılaşmasında Karabük Eskipazar Sahası’nda Kardemir Karabükspor’la karşılaşan Osmanlıspor U21 takımı, rakibini Ahmet Sun’un attığı golle 1-0 kazandı.

Mor-Sarılı gençler, aldıkları bu galibiyetle puanını 51’e yükseltirken lig sıralamasında ise 5. sıraya oturdu. 

Kıyasıya rekabetin yaşandığı ve rakibine göre üstün oynayan Mor-Sarılılar’ın maçını, Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, yardımcı antrenörler Fuat Nihat Buruk ve İsa Turan takip etti. Hamzaoğlu, takım hakkında altyapı antrenörlerinden bilgi aldıktan sonra oyuncuları galibiyetlerinden dolayı kutladı.  

ETİKETLER #Osmanlıspor
Osmanlıspor, Ankapark'ı test etti!
30. hafta heyecanı başlıyor!
Osmanlıspor, günü Ostim Stadı'nda geçirdi
"Adamına göre kulübüne göre veriliyor"
Ankaragücü'nün şampiyonluğu Klasspor TV'de konuşuldu
Süper Lig'de 29. hafta sona erdi!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿