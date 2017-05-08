ETİMESGUT BELEDİYESPOR, BASKETBOL TAKIMINI KURDU

Futbolda 2. lig, judoda süper lig, masa tenisinde 1. Ligde mücadele eden Etimesgut Belediyespor, basketbol branşında da kulüp kurdu, basketbol okulu açtı.

Futbolda 2. lig, judoda süper lig, masa tenisinde 1. Ligde mücadele eden Etimesgut Belediyespor, basketbol branşında da kulüp kurdu, basketbol okulu açtı. Etimesgut Belediyesi Ülkü Spor Tesisleri'nde çalışmalarına başlayan basketbol kulübünde geleceğin yıldız basketbolcuları yetişecek. Yıl içerisinde kulübün basketbol takımları için seçmeler yapılacak. Basketbol kurslarında başarılı görülenler takım bünyesine katılarak profesyonel basketbolculuğa ilk adımı atacaklar.

İLK ANTRENMAN

Hafta sonu düzenlenen basketbol kurslarına 2000-2011 tarihleri arasında doğan tüm Etimesgutlular katılabiliyor. Genç basketbolcuların spor malzemeleri Etimesgut Belediyesi tarafından sağlanıyor. Basketbol hocaları eşliğinde ilk antrenmanına çıkan basketbolcu adayları büyük heyecan yaşadılar. Aileleri de çocuklarını tribünden izlediler.

DEMİREL'DEN GENÇLERE ÇAĞRI

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Etimesgut'un kültür, sanat ve sporda öncü olduğunu belirterek, "Futbolda 2. ligde mücadele ediyoruz. Hedefimiz süper lig. Judoda ulusal ve uluslararası düzeyde başarı ile mücadele ediyoruz. Masa tenisinde yine önemli başarılarımız var. Altyapı yetersizliğinden dolayı salon sporlarına arzu ettiğimiz ilgiyi, desteği gösteremiyorduk. Yaptığımız spor tesisleri ile altyapı imkanlarımızı geliştiriyoruz. Yapımına başladığımız 2.500 kişilik kapalı spor salonumuz ile salon sporlarında da profesyonel olarak var olmayı hedefliyoruz. Bu amaçla Basketbol Okulu'muzu kurmuş bulunuyoruz. İlk basketbolcularımız Eryaman bölgemizde yeni yaptığımız Ülkü Spor Tesislerimizde çalışmalarına başladılar. Basketbola ilgi duyan tüm gençlerimizi kulübümüze davet ediyorum" dedi.