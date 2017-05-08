İŞTE ALTINORDU - ELAZIĞSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Altınordu - Elazığspor maçında ilk 11'ler
Bugün 16:30'da başlayacak Altınordu - Elazığspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 32. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Caner Ak yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Serkan Göksu, Fatih Aktay, Erdoğan Yeşilyurt, Arif Morkaya, Kerim Alıcı, Barış Alıcı, Yusuf Abdioğlu, Okan Derici
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Elazığspor: Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Aldın Cajıc, Mesut Saray, Onur Güney, Adem Alkaşi, Youssef Yeşilmen, Olanrewaju Muhammed Kehinde, Mehmet Yiğit, Çağlar Şahin Akbaba, Çağrı Ortakaya, Wellıngton Brıto Da Sılva
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Caner Ak, Murat Temel, Seyfettin Ünal, Alper Çetin
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