MİLAN EVİNDE FARK YEDİ!

Roma, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında deplasmanda Milan'ı 4-1 yendi.

Serie A'da haftanın önemli maçında Roma, Milan'a konuk oldu. San Siro Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Nicola Rizzoli yönetti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf konuk ekip olurken, 8. dakikada Edin Dzeko, sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. 28'inci dakikada Dzeko, bir kez daha sahneye çıkarak, başkent ekibini 2-0 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

İkinci yarıda, iki takım da kontrollü ataklarla gol ararken, 76. dakikada Milan, Mario Pasalic'in kafasından bulduğu golle farkı bire indirdi: 1-2.

Roma'dan bu gole cevap gecikmedi. Pasalic'in golünden 2 dakika sonra Roma, Stephan El Sharaawy ile skoru 3-1'e getirdi.

Maçın 86. dakikasında Milanlı Gabriel Paletta ile Mohamed Salah'ın ceza sahası içindeki pozisyonu sonrasında hakem Rizzoli, Roma lehine penaltı verdi. Rizzoli, Paletta'ya yaptığı hareketten dolayı doğrudan kırmızı kart gösterdi ve Milan, 10 kişi kaldı.

Penaltıyı gole çeviren Daniele De Rossi, Roma'nın sahadan 4-1 galip ayrılmasını sağladı.

Roma, aldığı bu galibiyetle puanını 78'e yükseltti ve haftayı bir puanla kapayan lider Juventus'u 7 puan geriden takibini sürdürdü. Milan ise 59 puanla 6. sırada kaldı.

Öte yandan fileleri iki kez havalandıran Dzeko, ligdeki gol sayısını 27'ye yükseltti ve gol krallığı yarışında ilk sıraya geçti.

Bu haftaki sonuçların ardından ligde gelecek hafta lider Juventus ile ikinci sıradaki Roma arasında başkentte oynanacak müsabaka da büyük önem kazandı.