YOSK küme düştü

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK), sahasında TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübünü 75-56 yendi.
Yalova ekibi, rakibini 19 sayı farkla mağlup etmesine karşın averajla 2. Lig'e düştü.
Salon: Yalova Atatürk
Hakemler: Selçuk Kaçın, Şansal Koç, Bahri Gürpınar
YOSK: Ahmet İkizoğlu 6, Ahmet Mencik 12, Eyüp Atırcıoğlu 9, Şuayip Kablan 21, Ramo Rekanovic 27, Hamza Sarıyıldız
TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü: Selim Demirdağ 2, Metin Bahçekapılı 10, Zafer Gültekin 5, Müslüm Öztürk 10, Mustafa Muhittinoğlu 19, Volkan Gülem 2, Orçun Güçlüoğlu 4, Hüseyin Dalman, Ercüment Özakdağ 4
1. Periyot: 22-12
Devre: 43-24
3. Periyot: 66-40