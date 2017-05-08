YOSK küme düştü
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YOSK KÜME DÜŞTÜ

YOSK küme düştü

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK), sahasında TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübünü 75-56 yendi.

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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK), sahasında TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübünü 75-56 yendi.

Yalova ekibi, rakibini 19 sayı farkla mağlup etmesine karşın averajla 2. Lig'e düştü.

Salon: Yalova Atatürk

Hakemler: Selçuk Kaçın, Şansal Koç, Bahri Gürpınar

YOSK: Ahmet İkizoğlu 6, Ahmet Mencik 12, Eyüp Atırcıoğlu 9, Şuayip Kablan 21, Ramo Rekanovic 27, Hamza Sarıyıldız

TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü: Selim Demirdağ 2, Metin Bahçekapılı 10, Zafer Gültekin 5, Müslüm Öztürk 10, Mustafa Muhittinoğlu 19, Volkan Gülem 2, Orçun Güçlüoğlu 4, Hüseyin Dalman, Ercüment Özakdağ 4

1. Periyot: 22-12

Devre: 43-24

3. Periyot: 66-40

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