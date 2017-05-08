BANVİT EVİNDE MUTLU

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Banvit, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 79-64 mağlup etti.

Maça iyi başlayan Banvit, Vidmar, Chappell ve Kulig ile bulduğu sayılarla 3. dakikayı 11-5 önde geçti. Ev sahibi takımın sayı üretemediği hücumlar sonrası Gagic, Metecan Birsen, Armand ve Klobucar ile skor üreten İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 5. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: (13-10). İlk periyodun son bölümünde Hasan Emir Gökalp ve Erkin Şenel gibi genç oyuncuların da şans bulduğu Banvit, çeyreği 24-16 önde bitirdi.

İkinci periyot, karşılıklı basketlerle başladı. Ev sahibi ekip, 14. dakikayı 28-22 önde geçti. Bu bölümden sonra özellikle Metecan Birsen, Gagic ve Mert Çevik ile skor üreten İstanbul Büyükşehir Belediyespor, üstünlüğü yakaladı ve soyunma odasına 39-38 önde gitti.

Üçüncü periyoda iyi başlayan Banvit, Muric, Chappell ve Furkan Korkmaz ile bulduğu basketlerle 13-0'lık bir seri yakaladı ve 25. dakikayı 51-39 önde geçti. Gagic ve Klobucar ikilisiyle aradaki farkı kapatmaya çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında Banvit, son çeyreğe 55-49 önde girdi.

Banvit, son periyoda Furkan Korkmaz ve Chappell'in üç sayılık basketleriyle başladı. Maçın son 5 dakikasına 65-57 önde giren ev sahibi takım, salondan 79-64 galip ayrıldı.

Banvit'te Furkan Korkmaz 28, Chappell 16, Kulig 15 sayı ile galibiyette önemli rol oynarken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da Gagic 13, Armand 11 sayıyla mücadele etti.

Banvit: 79 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 64

Salon: Kara Ali Acar

Hakemler: Ahmet Ersan Ergüler, Semih Vural, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Banvit: Muric 1, Kulig 15, Hasan Emir Gökalp 5, Erkin Şenel, Metehan Akyel, Merthan Mutlu, Vidmar 8, Chappell 16, Furkan Korkmaz 28, Theodore 6

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Armand 11, Tevfik Akdamar 2, Metecan Birsen 9, Nikolov 2, Calloway 6, Ayberk Olmaz 5, Gagic 13, Uğur Dokuyan, Mert Çevik 6, Markota 4, Klobucar 6

1. Periyot: 24-16

Devre: 38-39

3. Periyot: 55-49

MAÇIN ARDINDAN

Filipovski: "Ligdeki 20. galibiyetimiz oldu"

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u mağlup eden Banvit'in başantrenörü Sasa Filipovski, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Filipovski, oyuncularını tebrik ederek, "Ligdeki 20. galibiyetimiz oldu. Bugün memnun olmadığım durum, 2. çeyrekteki savunmamızdı. Ancak ikinci devreye çok daha kararlı ve iyi başladık ve maçı kazandık.'' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ise rakiplerini kutlayarak, "Sanırım kulüp tarihinin en başarılı sezonunu geçiriyorlar. Play-off'larda kendilerine başarılar diliyorum. Tabii ki Türkiye Kupası şampiyonluğunu ve Şampiyonlar Ligi ikinciliğini konuşacak olursak, bence çok önemli bir başarı. Doğru bir organizasyon ile sabırlı bir yatırımın basketbolda nereye gelebileceğinin örneği Banvit. Maça gelecek olursak, basketbol kalitesi ve konsantrasyondan uzak bir maç oldu. Genel olarak yerli oyuncularımızın bir seviye atladığını görüyoruz. Kötü bir sezon geçirmedik aslında. Böyle bir ligde, böyle bir yerli kadro ile oynamak bence başarıdır. Umarım yerli oyuncularımız önümüzdeki sezon yükselişlerine devam ederler.'' diye konuştu.