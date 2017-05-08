"İNŞALLAH LİGİ MUTLU SONLA BİTİRECEĞİZ"

TFF 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Boluspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet alan Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Hayati Soydaş, "İnşallah ligi mutlu sonla bitireceğiz" dedi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çapa, Soydaş ligde bulundukları konumun sıkıntılı olduğunu, kazanmalarına rağmen düşmeme mücadelesi verdiklerini bildirdi.
Camia adına mutlu edici bir sonuç aldıklarını kaydeden Soydaş, "Kazandığımız için sevinçliyiz. Futbolcu kardeşlerim çok iyi mücadele etti. Çok istekliydiler. İnşallah ligi mutlu sonla bitireceğiz." açıklamasında bulundu.