"BEŞİKTAŞ'IN BURADA OLMASININ NEDENİ FABRİCİO'DUR"

Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda 1-1 sona eren Beşiktaş derbisinde haklarının yendiğini savundu.

Vodafone Arena'da yapılan maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Volkan, "Fabricio'nun yaptığı bir hatadan dolayı takımı puan kaybı yaşadı. Bunlar kalecilerin kaderi, 1 golle kötü kaleci veya iyi kaleci olunmuyor. Ben Fabricio'ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Güzel maç oldu. İki takım da biraz stresliydi. İlk yarının sonlarına doğru yediğimiz gol bizi düşürdü. Beşiktaş'ın oyununu, taraftar baskısını göz ardı etmemek gerek. İlk 45 dakikayı iyi geçirdik, son dakikada yediğimiz golle içeri 1-0 mağlup girdik. Daha sonra santrası olmayan bir golle berabere kaldık. Kimsenin ona (Fabricio) yüklenmesine veya kötülemesine gerek yok. Bütün sezon belki Beşiktaş'ın burada olmasının nedeni Fabricio'dur. Son dakikada gelen golle Beşiktaş'a bir çelme takmış olduk." diye konuştu.

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson Talisca'nın kendisine el hareketi yaptığını aktaran Volkan, şunları kaydetti:

"Talisca bana orta parmağını gösterdi. Ben yan topa çıkmıştım, parmak ucuyla topa değdim, şarjımız oldu. Kendisinden özür diledim, o da bana el hareketi yaptı. Bunu hakeme anlatmaya çalıştım. Bunun için de sarı kart yedim ama o hareketi görüp kırmızı kart verse bugün daha farklı şeyler konuşuyorduk. Hakem görse kırmızıyı verecekti. Buradan maçı biz kazanıp gidebilirdik. Belki son haftalara şampiyonluk ümidiyle girebilirdik."

"Hakkımızın yenildiği bir maçtı." diyen Volkan Demirel, "Bunu artık büyüklerimiz nasıl değerlendirecek? Robin van Persie'ye dilini çıkardı diye ceza veriliyorsa bu adamın 3-4 maç ceza alması lazım. Sokakta yapsa kavga sebebidir, karakolluk olur. Çıkıp bu hareketi yapması yanlış. Ceza alması gerekiyor. Bunu ben, Emre ya da Arda yapsa Türk olduğumuz için çok konuşulur, çok yukarılara çekilir ama bir yabancı yapınca… Bizde yabancı merakı var. Bakalım ne tepki verecekler? Bunu da hep beraber göreceğiz. Maçtan sonra Talisca'nın yanına gittim. Benle alıp veremediği var herhalde. Şenol hocaya da söyledim bazı şeyleri. Bunlar Beşiktaş sporcusuna, Beşiktaş camiasına yakışmıyor. Bunlar yanlış işler. Yarın bir gün karşılaşırız onunla, sorarım yüzüne. O yüzden dikkat edilmesi gereken işler bunlar." ifadelerini kullandı.