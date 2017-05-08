Mersin İdmanyurdu 2. Lig'e düştü
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MERSİN İDMANYURDU 2. LİG'E DÜŞTÜ

Mersin İdmanyurdu 2. Lig'e düştü

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Göztepe'ye 6-5 yenilen Mersin İdmanyurdu'nun Spor Toto 2. Lig'e düştü.

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TFF 1. Lig'in 32. haftasında Göztepe'ye 6-5 yenilen Mersin İdmanyurdu'nun Spor Toto 2. Lig'e düştü.

Ligde 32. haftaya son sırada giren Akdeniz temsilcisi, sahasında Göztepe'yi ağırladı. Gol düellosu şeklinde geçen maçı 6-5 kaybeden Mersin İdmanyurdu, 25 puanda kaldı.

Düşme hattındaki rakipleri Şanlıurfaspor ve Büyükşehir Gaziantepspor'un kazanarak 33 puana yükselmesiyle fark 8 puana çıktı ve bitime 2 hafta kala Mersin İdmanyurdu'nun ligden düşmesi kesinleşti.

Ligde son iki haftaya girilirken Bandırmaspor, Büyükşehir Gaziantepspor, Şanlıurfaspor, Manisaspor, Adana Demirspor ve Samsunspor, ligde kalma mücadelesi veriyor.
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