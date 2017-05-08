"SEZONUN EN KIYMETLİ GALİBİYETİNİ ALDIK"

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, sahalarında 1-0 kazandıkları Giresunspor maçına ilişkin, "Nasibimiz 90+3'üncü dakikadaymış. Çok mutluyuz" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, sahalarında 1-0 kazandıkları Giresunspor maçına ilişkin, "Nasibimiz 90+3'üncü dakikadaymış. Çok mutluyuz. İçinde bulunduğumuz süreçte elde ettiğimiz bu galibiyet, bize derin bir nefes aldırdı." dedi.

Özköylü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta aldıkları yenilgiden sonra kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Hafta içi Eskişehirspor karşısında alınan 6-1'lik yenilginin ruhsal bozukluğu altında stresi yüksek bir maç oynamak zorunda kaldıklarını belirten Özköylü, şunları kaydetti:

"Rakibimiz de bu ligin iyi takımlarından biri. İyi futbol oynayan, iyi mücadele eden, yetenekleri olan bir takım. Böyle bir maçta kazanmak önemliydi. 20 günde 5'inci maçımızı oynuyoruz. Yani bu belki bütün takımlar için geçerli ama biz alt sıralardayız, stresimiz daha fazla. Kaybedecek çok şeyimiz var. O yüzden gerginlik ve stres altında oynanan maçlarda bazen istediğiniz olmuyor, bazen çocuklar çok istemesine rağmen bazı şeyleri tam istediğimiz gibi yapamıyor. Keşke rahat olabilsek, keşke biraz daha yukarılarda olabilsek. O zaman çok daha rahat ve keyifli maçlar oynayabilirdik."

Giresunspor karşısındaki mücadelelerinden dolayı oyuncularının alkışlanması gerektiğini dile getiren Özköylü, "Çok karakterli bir mücadele ortaya koyduk. Belki çok pozisyon olmadı ama maçı sonuna kadar hak eden taraf bizdik. Nasibimiz 90 3'üncü dakikadaymış. Çok mutluyuz. İçinde bulunduğumuz süreçte elde ettiğimiz bu galibiyet, bize derin bir nefes aldırdı. Lig halen devam ediyor. Matematiksel olarak ligde kalmayı garantilemediğimiz için aynı ciddiyetle diğer maçları tamamlamalıyız. Belki de sezonun en kıymetli galibiyetini aldık. Az bir yol kaldı, alacağımız en az 2 veya 3 puan bizi ligde bırakacaktır." değerlendirmesinde bulundu.