"Bu hataları yaparsanız cezasını çekiyorsunuz"
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"BU HATALARI YAPARSANIZ CEZASINI ÇEKİYORSUNUZ"

"Bu hataları yaparsanız cezasını çekiyorsunuz"

TFF 1. Lig'de Samsunspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Giresunspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, "Bitmiş bir maçı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim" diye konuştu.

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TFF 1. Lig'de Samsunspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Giresunspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, "Bitmiş bir maçı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim" diye konuştu.

İldiz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, uzatma dakikalarında yaptıkları adam paylaşımı hatası yüzünden maçı kaybettiklerini ifade etti. İldiz,  şöyle devam etti:

"Son derece mücadeleli geçen bir maç oldu. Samsunspor oyunun ilk 10 dakikasında çok yüklendi. Biz normal oyunumuzda değildik. 15'inci dakikadan sonra oyun dengeye geldi. 2 takımın da pozisyonları vardı. İkinci devre kendi oyunumuzu yansıtmaya çalıştık. Rakip de temkinli oynayarak kazanmak istiyordu. Maçta çok pozisyon yoktu ama büyük bir mücadele yaşandı. Şu anda bitmiş bir maçı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Bu seviyede o pozisyon hatasını yapmamamız lazımdı. Adam paylaşımında o hatayı yapmamalıydık. Uzatma dakikalarında bu hataları yaparsanız cezasını da çekiyorsunuz. Bizim açımızdan iyi olmadı. Kalan 2 maçımızı da kazanmak zorundayız."

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