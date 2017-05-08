Hollanda'da maç sonrası kavga: 30 gözaltı
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HOLLANDA'DA MAÇ SONRASI KAVGA: 30 GÖZALTI

Hollanda'da maç sonrası kavga: 30 gözaltı

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin 33. haftasında Excelsior'a 3-0 yenilip şampiyonluğu son maça bırakan Feyenoord'un, taraftarları ile polis arasında kavga çıktı.

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Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin 33. haftasında Excelsior'a 3-0 yenilip şampiyonluğu son maça bırakan Feyenoord'un, taraftarları ile polis arasında kavga çıktı.

Takımlarının yenilgisini hazmedemeyen bir grup taraftar, polise taş ve sandalye ile saldırdı. Polis, taraftarlara uyguladığı sert müdahale sonrası orada bulunan herkesi uzaklaştırarak bir süre çarşıya giriş çıkışları yasakladı.

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, yaptığı açıklamada, olayla ilgili en az 30 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Excelsior'a yenilerek şampiyonluğu son maça bırakan Feyenoord ile haftayı galibiyetle kapatan takipçisi Ajax arasındaki fark, bir puana düştü.

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