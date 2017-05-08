KARABÜKSPOR, OSMANLISPOR'U AĞIRLAYACAK

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas, şut ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Sakatlığı süren Kerim Zengin ise idmanda takımdan ayrı koşu yaptı.

Kırmızı-mavili kafile, idmanın ardından kart cezalısı Andre Biyogo Poko ve sakat Kerim Zengin'den yoksun Metin Türker Tesisleri'nde kampa girerek maçı beklemeye başladı.

Ligde ikinci randevu

Süper Lig'de ilk defa bu sezonun 13. haftasında karşı karşıya gelen Kardemir Karabükspor ve Osmanlıspor, yarın ikinci maçlarına çıkacak. Ankara'da oynanan karşılaşmayı Osmanlıspor 2-1 kazanmıştı.

Ligde oynadığı 29 karşılaşmada 10 galibiyet, 13 yenilgi ve 6 beraberlik alan Kardemir Karabükspor, topladığı 36 puanla 12. sırada bulunuyor.

Ankara ekibi ise oynadığı 29 karşılaşmadan 9'ar galibiyet ve yenilgi aldı. 11 maçta da berabere kalan Osmanlıspor, 38 puanla ligin 10. sırasında yer alıyor.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek.