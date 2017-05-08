OKÇULUKTA MİLLİLER 5 MADALYA KAZANDI

Slovenya'da düzenlenen Veronica's Kupası okçuluk müsabakalarında Türkiye, 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.

Klasik yay kategorisinde gerçekleştirilen müsabakalarda, erkeklerde Mete Gazoz, Onur Tezel ve Oğuzhan Küçük, kadınlarda ise Aybüke Aktuna, Yasemin Ecem Anagöz ve Büşranur Coşkun mücadele etti.

Kadınlar bireyselde Büşranur Coşkun altın, Yasemin Ecem Anagöz ise gümüş madalya aldı. Büşranur Coşkun, Aybüke Aktuna ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan kadın takımı ise birinciliği kazandı.

Erkek takımının gümüş madalya elde ettiği kupada, Mete Gazoz ve Büşranur Coşkun'dan oluşan karışık takım ise bronz madalyanın sahibi oldu.