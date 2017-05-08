"TALİSCA'NIN NE CEZA ALACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldıkları derbi maçta şanslı olduklarını söyledi. "Golümüz biraz daha şans golüydü. Bana göre, bugün Beşiktaş daha iyi olan taraftı" diyen Advocaat, Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca'nın maç içinde futbolcusu Volkan Demirel'e yaptığı el hareketi nedeniyle ne ceza alacağını merak ettiğini dile getirdi. Advocaat, "Van Persie'ye yine bu statta yaptığı bir hareketten dolayı 3 maç ceza verildi. Talisca ne ceza alacak, göreceğiz" diye konuştu. "Şampiyonluk yarışı, Beşiktaş'la Medipol Başakşehir arasında geçecek" ifadesini kullanan Hollandalı çalıştırıcı, kendilerici bu noktadan sonra Türkiye Kupası'nın önemli olduğunu kaydetti.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Advocaat, maçta iyi tarafın Beşiktaş olduğunu ancak son dakikada 1 puan aldıklarını belirtti.

"Dolu bir stat önünde maç oynanmasını bizim taraftarlarımız da görmüştür"

Beşiktaş'ın da tek golünü 45+1. dakikada bulduğunu vurgulayan Hollandalı teknik adam, şöyle konuştu:

"Golümüz biraz daha şans golüydü. Bana göre, bugün Beşiktaş daha iyi olan taraftı. Aslında o kadar da iyi oynamadılar. Çok iyi oynamış olsalar 3 gol atarlardı ve maç bu şekilde biterdi. Gol, futbolun bir parçasıdır. Onlar şampiyonluk için kazanmak zorundaydılar ama galibiyetle ayrılamadılar. Taraftarın da öneminin ne kadar olduğunu gördük. Dolu bir stat önünde maç oynanmasını bizim taraftarlarımız da görmüştür. Maçın sonuna kadar takımlarının arkasındaydılar. Kendi sahamızdaki maçlarda bunu özlüyoruz."

"Talisca'nın ne ceza alacağını göreceğiz"

Advocaat, Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca'nın maç içinde futbolcusu Volkan Demirel'e yaptığı el hareketi nedeniyle ne ceza alacağını merak ettiğini dile getirdi.

Kararı federasyonun vereceğini aktaran tecrübeli teknik adam, "Van Persie'ye yine bu statta yaptığı bir hareketten dolayı 3 maç ceza verildi. Talisca ne ceza alacak, göreceğiz. Futbolun bir parçası da bu, duygular ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

"Yarış, Beşiktaş'la Medipol Başakşehir arasında"

Advocaat, şampiyonluk yarışının sezon sonuna kadar Beşiktaş'la Medipol Başakşehir arasında süreceğini savundu.

Kendileri için Ziraat Türkiye Kupası'nın daha önemli olduğunu aktaran Advocaat, "Lig yarışı hemen hemen sezon sonuna kadar Beşiktaş'la Medipol Başakşehir arasında geçecektir. Biz ise ligde ulaşacağımız son noktaya kadar gideceğiz. Belki Şampiyonlar Ligi'ni zorlayacağız. Bizim için esas olan ve odaklanmamız gereken nokta kupadır." diye konuştu.

Advocaat, sağ bekte Hasan Ali Kaldırım'la maça başlamasını da değerlendirerek, "Ozan Tufan'ın Babel'in karşısında olacak olmasından dolayı Hasan Ali'yi oynattık. Ozan'ın hızı beni korkuttu. İkinci yarıda girdiğinde rakip oyuncu onu geçmeye başladı. Çünkü o bir orta saha oyuncusu. İsmail Köybaşı favori pozisyonundaydı ama iyi bir iş çıkarmadı. Hasan Ali sağ bekte de iyi iş çıkardı. Onun orada ne yapacağını merak ediyorduk ve gördük." diyerek sözlerini tamamladı.