Richard Moore, Ankaragücü'nü tebrik etti!
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RİCHARD MOORE, ANKARAGÜCÜ'NÜ TEBRİK ETTİ!

Richard Moore, Ankaragücü'nü tebrik etti!

İngiltere’nin Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, Spor Toto 2. Lig’de şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükselen Ankaragücü’nün bu başarısını kutladı.

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İngiltere’nin Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, Spor Toto 2. Lig’de şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükselen Ankaragücü’nün bu başarısını kutladı.

1-1 sonuçlanan Beşiktaş – Fenerbahçe maçını izlediği anlaşılan Büyükelçi Moore’un son dakikada gelen golün ardından sosyal medya hesabından “Son anda!” mesajını atması, Ankaragücü taraftarlarını harekete geçirmesine yetti.

Bir Ankaragücü taraftarı, İngiltere Büyükelçiliğin Ankara’da bulunması nedeniyle Ankaragücü’nün şampiyonluğu hakkında neden kutlama mesajı atmadığını, “Sayın Büyükelçi gerçekten ayıp oluyor ama siz Londra'da yaşayıp Liverpool'u tutan gördünüz mü? Ankaragücü şampiyon oldu tek bir tivit atmadınız” şeklinde bir soru ile İngiltere Büyükelçisi Moore’a yöneltti.

Ankaragücü taraftarının bu sorusunu okuyan Büyükelçi Richard Moore, Ankaragücü'nün şampiyonluğunu kutlamayı ihmal etmeyerek, “1990'larda Etiler'de yaşadığım için Beşiktaş'a sadığım fakat Ankaragücü’nü tebrik ederim” diye cevap verdi.

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  • KLASSPOR ÖZEL HABER

 

 

 

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