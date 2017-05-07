ASLAN ATEM'DEN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 80 kiloda Aslan Atem, bronz madalyanın sahibi oldu.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda Aslan, üçüncülük-beşincilik maçında Polonyalı Edgar Babayan ile karşılaştı.

Geçen yılın Avrupa üçüncüsü milli güreşçi, müsabakada müthiş bir dönüşe imza attı. Polonyalı rakibi karşısında 5-0 geri düşen milli güreşçi, ikinci periyottaki performansıyla farkı bir sayıya kadar (5-4) indirdi.

Bitimine 5 saniye kalan 2 puan daha alan Aslan Atem, müsabakayı 6-5 kazandı ve yine üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı.

Türk sporcu, madalya sevincini Türk bayrağıyla minderde tur atarak yaşadı. Aslan, ilk maçında Azerbaycanlı Emin Ahmadov'u 8-0 teknik üstünlükle yenerek, çeyrek finale yükselmişti.

Çeyrek finalde Ukraynalı Dmytro Pyshkov'u 3-1'le geçen Aslan, yarı finalde Belaruslu Radzik Kuliyeu ile yaptığı maçta minderden 2-0 mağlup ayrılmış ve final şansını kaybetmişti.

Aslan, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, 5-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadığını söyledi.

Son saniyeye kadar savaştığını vurgulayan milli güreşçi, "Altın madalya için buraya gelmiştim ama olmadı. Bronz madalya maçında kendi hatamdan 4 puan verdim. Hakem de rakibin maçı koparması için her şeyi yaptı. Ama çok şükür üstesinden geldim. En azından bronz madalya kazandım." ifadelerini kullandı.

Bu kiloda Gürcü Zurabi Datunashvili altın madalyaya uzanırken, Belaruslu Kuliyeu gümüş madalyayı boynuna taktı. Diğer bronz madalyayı ise Rusya'dan Adlan Akiev elde etti.

Murat Dağ 5. oldu

Grekoromen stil 71 kiloda Türkiye'yi temsil eden Murat Dağ, beşinci oldu.

Bronz madalya mücadelesinde Rus Abuiazid Mantsigov ile karşılaşan Murat, rakibine 9-1 teknik üstünlükle mağlup oldu.

Bu sıklette altın madalyayı Macar Balint Korpasi kazanırken, Belaruslu Pavel Liakh gümüş madalya elde etti. Mantsigov'un yanı sıra Sırp Aleksandar Maksimovic üçüncü sırada yer aldı.

75 kiloda madalyalar dağıtıldı

Şampiyonanın son gününde grekoromen stil 75 kiloda da madalyalar sahiplerini buldu.

Bulgaristan adına güreşen Mısır asıllı Tarek Mohamed Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Rus Chingiz Labazanov ikincilik kürsüsüne çıktı.

Bronz madalyalar ise Belaruslu Kazbek Kilou ve Macar Tamas Lorincz'e gitti.