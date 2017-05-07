BEŞİKTAŞ 1 - FENERBAHÇE 1

Beşiktaş 1 - Fenerbahçe 1
Spor Toto Süper Lig 30. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Beşiktaş: Fabricio Agosto, Adriano Correia, Marcelo Guedes, Gökhan Gönül, Atınç Nukan, Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Tolgay Arslan (77' Necip Uysal), Oğuzhan Özyakup, Anderson Talisca (89' Gökhan İnler), Vincent Aboubakar (72' Cenk Tosun)
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Haberleri İstatistikleri
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Martin Skrtel, Simon Kjaer, İsmail Köybaşı (46' Ozan Tufan), Hasan Ali Kaldırım, Moussa Sow, Jeremain Lens, Roman Neustadter (46' Salih Uçan), Josef De Souza, Alper Potuk, Robin Van Persie (74' Emmanuel Emenike)
Teknik Direktör: Dirk Nicolaas Advocaat
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Arda Kardeşler
Goller: DK 45: Vincent Aboubakar (Beşiktaş), DK 90: Alper Potuk (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: DK 29: Volkan Demirel (Fenerbahçe), DK 61: Salih Uçan (Fenerbahçe), DK 65: Tolgay Arslan (Beşiktaş), DK 81: Martin Skrtel (Fenerbahçe), DK 90: Emmanuel Emenike (Fenerbahçe), DK 90: Josef De Souza (Fenerbahçe)
Kırmızı Kartlar: DK 88: Martin Skrtel (Fenerbahçe), DK 90: Josef De Souza (Fenerbahçe)
Fikstürü - Puan Durumu