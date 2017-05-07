Sivasspor 3 - Bandırmaspor 0
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SİVASSPOR 3 - BANDIRMASPOR 0

Sivasspor 3 - Bandırmaspor 0

TFF 1. Lig 32. haftasında Sivasspor ile Bandırmaspor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Sivasspor 3-0 kazandı.

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Sivasspor 3 - Bandırmaspor 0

TFF 1. Lig 32. haftasında Sivasspor ile Bandırmaspor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sivasspor 3-0 kazandı.

Sivasspor: Tolgahan Acar, Rıdvan Şimşek, Gökhan Süzen, İbrahim Öztürk (84' Dejan Kelhar), Hasan Hatipoğlu, Adem Koçak, Hakan Arslan (62' Yiğit İncedemir), Galip Güzel, Ergin Keleş (78' Theofanis Gekas), Emre Kılınç, Leandrinho

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Bandırmaspor: Okan Koçuk, Gökhan Yılmaz, Brinner, Ömer Kandemir (25' Bahri Can Avcı), Mamadou Fofana, David Kılınç, Gökhan Karadeniz (62' Sertaç Çam), Marino, Doğan Karakuş, Feridun Kıroğlu (46' Lukas Droppa), Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Hakem: Ümit Öztürk, Erkan Akbulut, Osman Gökhan Bilir, Tugay Kaan Numanoğlu

Goller: DK 2: Emre Kılınç (Sivasspor), DK 36: Galip Güzel (Sivasspor), DK 59: Mamadou Fofana (Sivasspor)

Sarı Kartlar: DK 5: David Kılınç (Bandırmaspor), DK 45: Marino (Bandırmaspor), DK 85: Leandrinho (Sivasspor)

Kırmızı Kart: DK 31: David Kılınç (Bandırmaspor)

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