SİVASSPOR 3 - BANDIRMASPOR 0

Sivasspor 3 - Bandırmaspor 0
TFF 1. Lig 32. haftasında Sivasspor ile Bandırmaspor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sivasspor 3-0 kazandı.
Sivasspor: Tolgahan Acar, Rıdvan Şimşek, Gökhan Süzen, İbrahim Öztürk (84' Dejan Kelhar), Hasan Hatipoğlu, Adem Koçak, Hakan Arslan (62' Yiğit İncedemir), Galip Güzel, Ergin Keleş (78' Theofanis Gekas), Emre Kılınç, Leandrinho
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
Bandırmaspor: Okan Koçuk, Gökhan Yılmaz, Brinner, Ömer Kandemir (25' Bahri Can Avcı), Mamadou Fofana, David Kılınç, Gökhan Karadeniz (62' Sertaç Çam), Marino, Doğan Karakuş, Feridun Kıroğlu (46' Lukas Droppa), Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Mustafa Uğur
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, Erkan Akbulut, Osman Gökhan Bilir, Tugay Kaan Numanoğlu
Goller: DK 2: Emre Kılınç (Sivasspor), DK 36: Galip Güzel (Sivasspor), DK 59: Mamadou Fofana (Sivasspor)
Sarı Kartlar: DK 5: David Kılınç (Bandırmaspor), DK 45: Marino (Bandırmaspor), DK 85: Leandrinho (Sivasspor)
Kırmızı Kart: DK 31: David Kılınç (Bandırmaspor)
Fikstürü - Puan Durumu