Samsunspor - Giresunspor maç kadroları belli oldu...
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SAMSUNSPOR - GİRESUNSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Samsunspor - Giresunspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 32. haftasında Samsunspor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Samsunspor - Giresunspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 32. haftasında Samsunspor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:00'da Samsun 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Samsun 19 Mayıs

Samsunspor: Murat Gürbüzerol, Göksu Türkdoğan, Ercan Yazıcı, Mustafa Sevgi, Hasan Kılıç, Caner Koca, Abdülkerim Bardakcı, Famoussa Kone, Tom Muyters, Erkam Reşmen, Jeroen Lombe Lumu

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Giresunspor: Cihan Can, Volkan Okumak, Davıd Solomon Abwo, Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Eser Altın

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Asım Yusuf Öz, Serkan Çimen, Yiğit Peşin

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TFF 1. Lig'de görünüm
Samsunspor'da hedef 3 maçta 6 puan
Giresunspor 1 - Mersin İdmanyurdu 0
Eskişehirspor 6 - Samsunspor 1
Eskişehirspor - Samsunspor maç kadroları belli oldu...
Giresunspor - Mersin İdmanyurdu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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