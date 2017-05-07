SAMSUNSPOR - GİRESUNSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Samsunspor - Giresunspor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 32. haftasında Samsunspor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:00'da Samsun 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Samsun 19 Mayıs
Samsunspor: Murat Gürbüzerol, Göksu Türkdoğan, Ercan Yazıcı, Mustafa Sevgi, Hasan Kılıç, Caner Koca, Abdülkerim Bardakcı, Famoussa Kone, Tom Muyters, Erkam Reşmen, Jeroen Lombe Lumu
Teknik Direktör: Osman Özköylü
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Giresunspor: Cihan Can, Volkan Okumak, Davıd Solomon Abwo, Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Eser Altın
Teknik Direktör: Yücel İldiz
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Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Asım Yusuf Öz, Serkan Çimen, Yiğit Peşin
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