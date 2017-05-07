Mersin İdmanyurdu - Göztepe maç kadroları belli oldu...
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MERSİN İDMANYURDU - GÖZTEPE MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Mersin İdmanyurdu - Göztepe maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 32. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Mersin İdmanyurdu - Göztepe maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 32. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:00'da Mersin Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Onur Karabaş yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Mersin

Mersin İdmanyurdu: Mehmet Enes Sığırcı, Kudbettin Tekin Oğrak, Mahmut Metin, Rıcardo Pedrıel Suarez, Tolga Şahin, Mılan Mıtrovıc, Abdulkadir Korkut, Yunus Emre Aslan, Hakan Olkan, Gökhan Akkan, Melih Gökçek

Teknik Direktör: Levent Eriş

Göztepe: Emre Can Coşkun, Leo Schwechlen, Mehmet Umut Nayir, Benjamin Fuchs, Gosso Jean Jacques Gosso, Tanju Kayhan, Günay Güvenç, Kossı Prınce Segbefıa, Murat Akın, Halil Akbunar, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Hakem: Onur Karabaş, Mehmet Kısal, Gökmen Olgaç, Çağdaş Altay

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