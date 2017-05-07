İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR - BURSASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Çaykur Rizespor - Bursaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 16:00'da başlayacak Çaykur Rizespor - Bursaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 30. Haftasında Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serkan Çınar yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Rize Şehir
Çaykur Rizespor: Godfreyıtama Oboabona, Davıde Petruccı, Robın Yalçın, Leony Leonard Kweuke, Süleyman Koç, Oğulcan Çağlayan, Recep Niyaz, Gökhan Akkan, Matıc Fınk, Osagıe Brıght Edomwonyı, Dhurgham Ismael Dawood Al-quraıshı
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
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Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Harun Tekin, İsmail Konuk, Bilal Kısa, Şamil Çinaz, Merter Yüce, Kubilay Kanatsızkuş, Aziz Eraltay, Boban Jovic, Onur Atasayar, Tomas Sıvok
Teknik Direktör:
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Hakem: Serkan Çınar, Alpaslan Dedeş, Mehmet Cem Hanoğlu, Özgüç Türkalp
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