İŞTE RIZA KAYAALP'İN HEDEFİ

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7. altın madalyasını kazanan Rıza Kayaalp, "2020'ye kadar 10 şampiyonlukla, 10 parmağımı da doldurmak istiyorum." dedi.

Rıza Kayaalp, yaptığı açıklamada, sakatlıktan çıkıp, 2-3 haftalık hazırlık sürecinin ardından Avrupa Şampiyonası'na katıldığını vurguladı.

Final maçında Macaristan'dan Balint Lam'ı 4-3 yenerek 7. kez Avrupa'nın zirvesine çıkan milli güreşçi, "Sonuçta bir yetenek var. Onun üzerine çalışmayı koyduğunuzda bu başarılar geliyor. Bu yeteneğimi de ülkemin gücünü göstermek, İstiklal Marşımızı söyletmek, bayrağımızı dalgalandırmak için sonuna kadar kullanmak istiyorum. Bireysel düşünemiyoruz. Bizden başarı bekleyen milyonlarca insan var. Onları düşünerek hareket ediyoruz. Bu durum daha çok çalışmamızı ve başarıları tekrarlamamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl da şampiyon olması durumunda Hamza Yerlikaya'nın rekoruna ortak olacak Rıza Kayaalp, hedefiyle ilgili ise şunları söyledi:

"Sekiz kez üst üste final müsabakası yaptım. Güreş tarihimizde başka bir isim yok diye biliyorum. Hedefim, 8-9 şampiyonluk değil. 2020'ye kadar 10 şampiyonlukla, 10 parmağımı da doldurmak istiyorum. Çünkü daha 27 yaşındayım. Önümde zirvede geçireceğim 5 sene var. Bunları en iyi şekilde kullanmak istiyorum. Dünya şampiyonluğumu da 2020'ye kadar 5'e çıkarmayı amaçlıyorum."

Rıza Kayaalp, asıl hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunun altını çizerek, "Olimpiyatlarda birer gümüş ve bronz madalyam var. Tokyo'da altın madalya kazanmayı hedefliyorum. Zaten en büyük hedefim de bu. Bunlar olimpiyatlara giden yolda birer basamak. Öyle düşünmemiz lazım. İlk basamağı atlattık, sırada Dünya Şampiyonası var. 2020'ye kadar böyle gidecek." diye konuştu.

- "Yeniden bir diriliş oldu"

Güreşte yakalanan başarı ivmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan olimpiyat ikincisi Türk güreşçi, şöyle devam etti:

"Bu kadar başarı kazanmak gerçekten güzel. Camia birbirine kenetlenmiş durumda. Başkanımızdan memnunuz, Allah razı olsun. Yeniden bir diriliş oldu. 1-2 altın madalya değil, 4-5 altın madalya gelir oldu. Bu da güreş için çok önemli. İnşallah böyle devam eder. Sonuçta ülkemiz bunu hak ediyor. Önemli olan olimpiyat. Her şey böyle güzel giderse 2020'de başarımızı yineleriz. Hatta daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Buna tüm camia olarak inanmamız gerekiyor. Herkesin birbirini desteklemesi, arkasında durması lazım. Yıkıcı değil, yapıcı olmak lazım. Böyle olduğu sürece başarılar art arda gelir."

- "Yer güreşi olsa her maçı 10-0 yapardım"

Rıza Kayaalp, grekoromen stilde tekrar gündemde olan yer güreşiyle ilgili de düşüncelerini açıkladı.

Yerde de teknik bir güreşçi olduğuna işaret eden Rıza, şunları kaydetti:

"Yer güreşi olsaydı final maçı böyle olmazdı. Büyük ihtimal tüm rakiplerimi 10-0 yapardım. Ama sadece ayakta uygun görmüşler, teknik kapasitesi biraz daha artsın diye galiba grekoromenin. Çünkü seneye tekrardan gelecek galiba. Bizim için fark etmiyor. Yerde de olsa ayakta da olsa kurala ayak uyduruyoruz. Yeteneğin varsa her kuralda başarılı olabilirsin. Biz de bunu gösteriyoruz. Her kural değişikliğinde yine kürsüdeki yerimizi alıyoruz."