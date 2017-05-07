ŞAMPİYON YILDIRIM, AİLEDEN GÜREŞÇİ

97 kiloda altın madalya kazanan Rıza Yıldırım'ın beş kuşaktır güreşçi çıkaran ailesi, çocuklarının Avrupa şampiyonu olmasının gururunu yaşıyor.

Sırbistan'da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda altın madalya kazanan Rıza Yıldırım'ın beş kuşaktır güreşçi çıkaran ailesi, çocuklarının Avrupa şampiyonu olmasının gururunu yaşıyor.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda milli güreşçi, finalde son Avrupa şampiyonu Rus Anzor Boltukaev'u 4-2 yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan Baba Ziyattin Yıldırım, yaptığı açıklamada, güreş sporunu sevdiğini, geçmişte 15 yıl boyunca da güreştiğini söyledi.

Güreşi sevmeyen kimsenin başarılı olamayacağını dile getiren Yıldırım, "Ailem beş kuşaktır güreşe devam ediyor. Rıza da kendisi istedi güreşi. İlkokulda top oynuyordu." dedi.

Babasının da güreşçi olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Babam Rıza'yı antrenmanlara götürüp güreş yaptırmış. Bir kişi yenmiş onu. Yenilince ağlayarak eve gelip 'Dede beni bir daha götüreceksin oraya.' demiş. Ertesi gün yine antrenmana götürmüş. Hırslanmış yani, 'Beni nasıl yendi.' diye. Birkaç sefer götürmüş. Bir hafta güreş yapınca 'Ben artık güreşçi olacağım.' demiş. İlkokuldayken babam da ben de onu çalıştırdık."

Rıza'yı ilkokulu bitirdikten sonra güreş eğitim merkezine verdiklerini belirten baba Yıldırım, "Yıldızlarda Avrupa şampiyonu oldu. Gençlerde Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra dünya ikinciliği var. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı. Bir insan güreşi öğrendikten sonra zaten ötekinin öğretmesine gerek yok. Kendisinin form tutması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Güreşçi olması için oğlunu hiç zorlamadıklarını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Zorlama hiç olmadı, istekliydi. Rıza'ya daha gençlerde Avrupa şampiyonu olmadan, 'Ne zaman beni yenersen o sene birinci olursun.' dedim. Bir gün okuldan geldi, 'Tamam baba bugün seninle güreşelim ama ciddi yapacaksın.' dedi. Kabul ettim. Çayıra gittik, orada beni yendi. Şakadan yenilmedim, gerçekten yendi beni. Orada yenince 'Tamam, sen artık gençlerde şampiyon olursun.' dedim ve oldu da. Oğlumuzdan Avrupa şampiyonu olmasını bekliyorduk."

- Torunu da güreşçi olma yolunda

Baba Yıldırım, Rıza'nın oğlu, torunu Muhammet'in de güreşçi olmak istediğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Babası da istiyor ben de istiyorum ama zorlamıyoruz. Kendisi seçecek. Zaten zorla güreşçi olunmaz. 'Ben bunu yaparım.' derse yapacak. İki yeğenim vardı güreşen ama yapmadılar. Sevecek insan, yapacağı mesleğini severek yaparsa yapar. Sevmezse zaten yapamaz onu."

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