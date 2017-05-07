"SEZON İÇİNDE ASLINDA İKİ TANE KIRILMA NOKTASI VAR"

Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Kupa Voley şampiyonluklarıyla kapatan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularından Melis Yılmaz, ekip olarak ortaya konulan mücadelenin önemini vurguladı.

Melis Yılmaz, yaptığı açıklamada, sezon başında kadrolar oluşturulduğunda kendilerinin favori olarak gösterilmediğini belirterek, "Sezon başı takım bütçeleri çok önemli görünüyordu. Bunun asıl önemli şey olmadığını VakıfBank ve Eczacıbaşı VitrA'nın finale çıkamamasıyla anladık. Her şey sahadaki mücadeleye bakıyor. İyi oynayan kazanıyor." dedi.

Sezonun iki kupayla kapatılmasının mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Melis, "Bu sezon favori gösterilen bir takım değildik. Lige de iyi başlayamadık ama sezon içinde yükselişimiz oldu. Kupa Voley şampiyonluğuyla iyi bir başlangıç yaptık. Öz güvenimiz daha da arttı. Ardından da lig şampiyonluğunu elde ettik. Üç kulvarda hedefimiz vardı ve sadece Şampiyonlar Ligi'nde istediğimizi alamadık." diye konuştu.

- "Altın seti hiç unutmayacağım"

Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı finalinde Eczacıbaşı VitrA'ya karşı verdikleri mücadeleye dikkati çeken sarı-lacivertli oyuncu, şunları söyledi:

"Ligdeki Eczacıbaşı VitrA maçı aslında bizim için hiç kolay değildi. Çünkü CEV Şampiyonlar Ligi'nde onlara elenerek Dörtlü Final'e gidememenin üzüntüsünü yaşıyorduk. Sonra ilk maçı 3-0 kaybettik. İkinci maçı altın sete taşımamız gerekiyordu ve bunu bir şekilde başardık. Altın sette 14-10 geriye düşmemize karşı geri dönüşümüzü hiç unutmayacağım. Çok büyük bir geri dönüşe imza attık. Kazanılmış 2 kupa görünüyor ancak arkasında çok zor geçen bir sezon yatıyor. Biz ligde zor olanı başardık. Aynı şekilde Galatasaray da öyle. VakıfBank gibi güçlü bir rakibi elediler. Onlar da çok zor bir serüvenden çıkarak finale geldi. Finalin derbi olmasının ayrı bir önemi vardı bizim için. Bu yüzden çok daha yoğun bir şekilde hazırlandık. Final serisi de güzel geçti ve emeklerimizin karşılığını aldık."

- "İki kırılma noktası var"

Melis Yılmaz, takım olarak sezon içinde kendileri için iki kırılma noktası olduğunu anlattı.

Oldukça zorlu bir periyodu geride bıraktıklarını dile getiren Melis, "Sezon içinde aslında iki tane kırılma noktası var. İlk olarak Kupa Voley'i VakıfBank'ı 3-0 yenerek kazanmamız. Orada gücümüzü ortaya koyduk. İkincisi ise play-off yarı finalindeki Eczacıbaşı VitrA maçıydı. Altın sette 14-10 dönerek galip gelmemiz bize şampiyonluğu getirdi." ifadelerini kullandı.

Final serisinde şampiyonluğu ilan ettikleri maçın ardından Galatasaraylı oyuncularla birlikte fotoğraf çektirmelerine de değinen sarı-lacivertli oyuncu, "Bence verilen mücadele, rekabet, hepsi saha içinde kalıyor. Zaten hepimiz yıllardır birbirimizi tanıyoruz. Milli takımlardan tanışıyoruz, geçmişten gelen dostluklarımız var. Rekabet saha içinde başlıyor ve bitiyor. Saha dışında her zaman arkadaşız." şeklinde görüş belirtti.