BAKAN KILIÇ'TAN RIZA KAYAALP'E TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda şampiyon olan Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Bakan Kılıç, Avrupa Şampiyonası'nın 5. gününde finalde Macar sporcu Balint Lam'ı 4-3 yenerek altın madalyanın sahibi olan olimpiyat ikincisi milli güreşçi Rıza Kayaalp için tebrik mesajı yayımladı.

Akif Çağatay Kılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kürsünün zirvesine çıkan ve İstiklal Marşımızı yine tüm Avrupa'ya dinleten milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i tebrik ederim. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7. kez altın madalya kazanarak bize bir kez daha bu gururu yaşatan değerli sporcumuzu ve emeği geçen herkesi gönülden kutlar başarılarının daim olmasını dilerim."