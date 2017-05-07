İŞTE TUDOR'UN 10 MAÇLIK KARNESİ!

Galatasaray'da Jan Olde Riekerink yerine teknik direktörlük görevine getirilen Igor Tudor 10 maçlık performansıyla hedefteki isim oldu.

Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'dan olaylı bir şekilde ayrılarak Galatasaray'da Jan Olde Riekerink yerine teknik direktörlük görevine getirilen Igor Tudor 10 maçlık performansıyla hedefteki isim oldu.

Hırvat teknik adam Galatasaray'ın baçında çıktığı 10 maçta 5 mağlubiyet, 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı Kırmızılılar 10 maçta kalesinde 16 gol görürken, rakip fileleri 17 defa havalandırdı.

39 yaşındaki teknik adam Galatasaray'ın başında ilk maçına Rize deplasmanında çıktı. Tudor ilk maçından Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Rize maçından sonra derbi maçta Beşiktaş'ı konuk eden Sarı Kırmızılılar sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Tudor yönetimindeki Galatasaray derbi maçtan sonra zorlu Antalyaspor deplasmanında sahaya çıktı. 90+6'ya kadar 2-2 giden maçta eşitliği Eren Derdiyok bozdu ve Cimbom uzatmada da olsa 3 puanı cebine koyan taraf oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Antalyaspor maçında hakem tarafından tribüne gönderilmesinin ardından PFDK tarafından verilen 1 maç ceza nedeniyle Gençlerbirliği önünde görev yapamadı. Igor Tudor'un yokluğunda Galatasaray takımının başında yardımcı antrenörü Hari Vukas yer aldı. Sarı Kırmızılılar, Antalyaspor maçında olduğu gibi Gençlerbirliği'ni de son dakika golüyle 3-2 mağlup etti.

Cimbom'un sıradaki rakibi ligin ikinci yarısında iyi bir çıkış yakalayan Trabzonspordu. Sarı Kırmızılılar zorlu Trabzon deplasmanından 2-0 mağlup ayrıldı.

Ligin 26. haftasında Adanaspor'u konuk eden Galatasaray, Selçuk İnan'ın 2 penaltı golüne imza attığı maçta Adanaspor'u 4-0 mağlup etti.

Sırasıyla Medipol Başakşehir'e 4-0, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Tudor'un koltuğu iyiden iyiye sallanmaya başlamıştı.

Ligin 29. haftasında Bursa deplasmanından 5-0 gibi farklı bir galibiyetle ayrılan Galatasaray'da bu mutluluk fazla sürmedi. Dün akşam oynanan maçta Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Cimbom'da kazan kaynamaya başladı.

Kasımpaşa maçının henüz 17. dakikasında Bruma'yı oyundan alan Tudor bu kararıyla herkesi şaşırtmıştı. Sarı Kırmızılı taraftarlar sosyal medya üzerinden Hırvat teknik adamı yoğun bir şekilde eleştirmiş, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek maçtan sonra soyunma odasına inerek teknik direktör Tudor ile 1 saate yakın bir toplantı gerçekleştirmişti.

Igor Tudor ise maç sonu açıklamasında Bruma ile yaşananların üzerine basarak, “Futbolcu hocasına saygı göstermek zorunda. Galatasaray’da problem hoca değil, herhangi bir istifa söz konusu değil'' ifadelerini kullandı ve herhangi bir istifanın söz konusu olmadığını söylemişti.

39 yaşındaki Hırvat teknik adamın akıbetinin ne olacağı merak konusu.