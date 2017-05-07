"SEZON BOYUNCA HİÇ AĞIZLARINI AÇMIŞLAR MI?"

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Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Bilal Eyuboğlu, Bayanlar Hentbol Süper Lig'de şampiyonu, Süper Gençler Ligi puanlarının belirlemesine yapılan eleştirilerin haksız olduğunu savundu.

Ligde Kastamonu Belediyespor'un 0,3 puan farkla mutlu sona ulaşması sonrasında eleştirilerin yapıldığını dile getiren Eyuboğlu, yaptığı açıklamada, "Süper Gençler Ligi puanının Süper Lig'e eklenmesini bugüne kadar kimse eleştirmedi. Eleştiriler şampiyonluğu kaybedince yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gündeme gelen eleştiriler sonrasında statüde değişiklikler yapabileceklerini belirten başkan Eyuboğlu, "Bundan sonra altyapının güçlü olması lazım. İnsanlar buradan ders çıkaracak ve daha iyi takım kuracak." dedi.

- Statüde değişikliğe gidilecek

THF Başkanı Bilal Eyuboğlu, ortaya koydukları sistemin amacına ulaştığını belirterek, doğru karar verdiklerini vurguladı.

"Statüde gelecek sene ufak tefek düzenlemeler yapılacak." diyen başkan Eyuboğlu, "Biraz daha günümüze uyarlanacak ama sistem amacına ulaştı. Sistem önümüzdeki sene de aynı şekilde devam edecek ama ufak tefek değişiklikler olacak. Takımlarımızın gençlere önem vermesini bekliyoruz. Bugüne kadar kimse eleştirmedi. Her şey normal seyrinde gidiyordu. Demek ki federasyon doğru bir karar vermiş." ifadelerini kullandı.

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Bu statüyü bu sene uygulamaya koymadıklarını, 4-5 senedir uygulandığını anlatan Eyuboğlu, şöyle konuştu:

"Daha evvelden play-off oynuyorduk, onu kaldırdık. 2,5 milyon TL yatırım yapan kulübün antrenörü altyapıya takım kurdurmaz mı? Bizim buradaki amacımız güçlü bir altyapı oluşturmak ve yabancı sayısını azaltmak. Bunun da meyvelerini yavaş yavaş toplayacağımıza inanıyorum. Buradaki eleştiriler şampiyonluğun kaybedilmesi sonrasında yapılıyor. Bu takımın genç takımı yok, genç takım kurmamış. Play-off'ta olsa fark etmezdi."

Kulüp yetkililerinin neden sene başında statüye itirazda bulunmadığını merak ettiğini belirten Bilal Eyuboğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sezon boyunca hiç ağızlarını açmışlar mı? 4-5 senedir bu statü var. Haziranda bunu açıkladık. Federasyon mili takımlara sporcu yetiştirmez, bu sporcular kulüplerde yetişir. Voleybolda da bu sistem var. A takım hocası 50 bin TL ayırıp altyapı oluşturamaz mı? Muratpaşa Belediyespor'un altyapısı neden iyi? Çünkü Ankara'dan aldı çocukları Antalya'ya getirdi. Genç takım kaybedince sistemi eleştirici açıklama yapıyorlar. Size anlattıklarımı onlara da söylediğimde bana 'haklısın' dediler."