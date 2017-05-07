3. Lig'de play-off heyecanı devam ediyor
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3. LİG'DE PLAY-OFF HEYECANI DEVAM EDİYOR

3. Lig'de play-off heyecanı devam ediyor

Spor Toto 3. Lig'den 2. Lig'e yükselecek son 3 takımın belirleneceği play-off mücadelesinde yarı final rövanş maçları 8 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.

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Spor Toto 3. Lig'den 2. Lig'e yükselecek son 3 takımın belirleneceği play-off mücadelesinde yarı final rövanş maçları 8 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.

Doğrudan 2. Lig'e yükselen ekiplerin belli olduğu 3. Lig'de bir grup dışında play-off'ta finale yükselecek takımlar belirlenecek.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un şampiyon olduğu 2. Grup'ta, Erbaaspor, Silivrispor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor, play-off'u garantiledi. Grupta, play-off'ta mücadele edecek son takım, ertelenen Dersimspor-Çatalcaspor maçının ardından ortaya çıkacak.

3. Lig'de play-off'lar sonucu her gruptan birer ekip daha adını 2. Lig'e yazdıracak. Finale yükselecek takımlardan 2. Lig'e çıkacaklar, 13 Mayıs Cumartesi ve 14 Mayıs Pazar günkü final müsabakalarıyla belli olacak.

Çorum Belediyespor'un ilk maçta Altay'ı 2-0 mağlup ettiği 1. Grup'ta Kocaelispor ile Ankara Demirspor golsüz berabere kalmıştı. 3. Grup'ta ise deplasman takımları Sakaryaspor, Bayrampaşa'yı, Darıca Gençlerbirliği ise Diyarbekirspor'u aynı skorla 1-0 mağlup etmişti.

- Maç programı

Tüm karşılaşmaların yarın saat 16.00'da başlayacağı play-off yarı final rövanş karşılaşmalarının programı şöyle:

1. Grup

Altay-Çorum Belediyespor (İzmir Atatürk)

Ankara Demirspor-Kocaelispor (Cebeci İnönü)

3. Grup

Sakaryaspor-Bayrampaşa (Sakarya Atatürk)

Darıca Gençlerbirliği-Diyarbekirspor (Darıca İlçe)
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