"OĞLUM KAZANSIN, İSTİKLAL MARŞINI SÖYLETSİN"

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde 3-0 geriden gelip Macar Balint Lam'ı 4-3 yenerek 7. kez altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, Yozgat'ta yaşayan ailesini de mutlu etti.

Rıza Kayaalp'in annesi Sevgi Kayaalp, oğlu güreşirken adeta kendisinin de minderde mücadele ediyormuş gibi heyecanlandığını söyledi.

Müsabakayı televizyonda izlediğini dile getiren anne Kayaalp, "Yabancılar güreşirken hangisi iyi ise o kazansın diyordum. Türklere gelince şehitlerin kanından olan bayrağımızı dalgalandırsınlar diye çok dua ettim. Oğlum mindere çıkınca daha çok heyecanlandım, kazanması için çok dua ettim." dedi.

Oğlu 3-0 geriye düştüğünde kaybedecek diye korktuğunu anlatan anne Kayaalp, şöyle konuştu:

"Elim ayağım titredi, 'Bastır oğlum.' dedim, dua ettim. 'Oğlum kazansın, İstiklal Marşını söyletsin.' dedim. Sonunda yaptı. Sanki ben güreştim. Önce kaybedecek diye çok üzüldüm. Çok emek verdi, kaybetmesini hiç istemedim. Kaybetse çok üzülürdüm. Çok heyecanlandım, halen heyecanı üzerimden atamadım. Şimdi çok mutluyum."

Sevgi Kayaalp, maçtan sonra oğlunu aradığını ancak ulaşamadığını belirterek, telefonla mesaj yolladığını kaydetti.

Oğlunun olimpiyat şampiyonu oluncaya kadar güreşe devam etmesini istediğini vurgulayan anne Kayaalp, Rıza'nın bunu başarabileceğine inandığını dile getirdi.

Baba Kelami Kayaalp de oğluyla gurur duyduğunu söyledi.