Fırat Aydınus'la 10. kez
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FIRAT AYDINUS'LA 10. KEZ

Fırat Aydınus'la 10. kez

7 Mayıs Pazar günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi derbinin hakemi Fırat Aydınus, kariyerinde 10. kez bir Beşiktaş-Fenerbahçe maçında düdük çalacak.

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7 Mayıs Pazar günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi derbinin hakemi Fırat Aydınus, kariyerinde 10. kez bir Beşiktaş-Fenerbahçe maçında düdük çalacak.

"Üç büyükler" arasındaki 25. maçına çıkacak deneyimli hakem, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son olarak 22 Mart 2015 tarihinde Kadıköy'de sarı-lacivertlilerin 1-0 kazandığı lig maçında görev almıştı.

Fırat Aydınus'un yönettiği bundan önce oynanan 9 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde iki takım da dörder galibiyet aldı, bir müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Beşiktaş 11 kez rakip ağları havalandırdı, 9 golü de kalesinde gördü.
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