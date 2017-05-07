Hafsa Şeyda Burucu bronzu kaptı
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HAFSA ŞEYDA BURUCU BRONZU KAPTI

Hafsa Şeyda Burucu bronzu kaptı

52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadınlar kumite 68 kiloda Hafsa Şeyda Burucu, bronz madalya kazandı.

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52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadınlar kumite 68 kiloda Hafsa Şeyda Burucu, bronz madalya kazandı.

İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde milli sporcu Hafsa Şeyda Burucu, bronz madalya için İsviçreli Elena Qurici ile karşı karşıya geldi.

İsviçreli rakibini hakem kararıyla mağlup eden Hafsa, Avrupa üçüncüsü oldu.

Milli Sporcu Hafsa, şampiyonanın ilk gününde 2014 Dünya Şampiyonu Alizee Agier'e ilk turda elenmişti.

Fransız sporcunun finale yükselmesi üzerine repesaj maçına çıkan Hafsa, Maltalı Emma Grech ve Alman Johanna Kneer'i yenerek bronz madalya için mücadele etmeye hak kazanmıştı.

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