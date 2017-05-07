İBRAHİMOVİC'İN SERVETİ DUDAK UÇUKLATTI!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, Birleşik Krallık'ta 2017 yılının en zengin sporcuları listesinde ikinci sırada yer aldı.

İngiliz basınından Sunday Times tarafından hazırlanan Birleşik Krallık'ta 2017 yılının en zengin sporcuları listesinde ilk sırada, gelirini 25 milyon sterlin artırarak toplamda 131 milyon sterline (602 milyon lira) çıkaran Formula 1 pilotu Büyük Britanyalı Lewis Hamilton bulunuyor.

Sezon başında Manchester United'a transfer olan İsveçli 35 yaşındaki golcü Zlatan Ibrahimovic ise 110 milyon sterlinlik (506 milyon lira) servetiyle listeye ikinci sıradan girdi.

Ibrahimovic'in takım arkadaşı milli İngiliz futbolcu Wayne Rooney ise 93 milyon sterlinle (428 milyon lira) listede ilk 3'e giren diğer sporcu oldu.

Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho 61 milyon sterlin (280 milyon lira) ile 7'nci, sezon başında Manchester City'ye geçen İspanyol teknik adam Pep Guardiola ise 50 milyon sterlinle (230 milyon lira) 9'uncu sıradan listeye adını yazdırdı.

Listede ilk 10'a giren sporcular şöyle:

1. Lewis Hamilton (motor sporları) 131 milyon sterlin

2. Zlatan Ibrahimovic (futbol) 110 milyon sterlin

3. Wayne Rooney (futbol) 93 milyon sterlin

4. Jenson Button (motor sporları) 86 milyon sterlin

5. Rory McIlroy (golf) 82 milyon sterlin

6. Andy Murray (tennis) 77 milyon sterlin

7. Jose Mourinho (futbol) 61 milyon sterlin

8. Gareth Bale (futbol) 54 milyon sterlin

9. Pep Guardiola (futbol) 50 milyon sterlin

Luol Deng (basketbol) 50 milyon sterlin

