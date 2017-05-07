93 YILLIK REKABETTE 343. RANDEVU

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 7 Mayıs Pazar günü yapacakları Spor Toto Süper Lig maçıyla 343. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te, Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 93 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 342 maçta Fenerbahçe 130, Beşiktaş 123 galibiyet aldı, 89 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 469 golüne, Beşiktaş 429 golle karşılık verdi.

Lig maçları

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 121 kez karşılaştı.

Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 45, Beşiktaş 38 galibiyet aldı, iki takım 38 maçta da eşitliği bozamadı.

Sarı-lacivertlilerin ligdeki 133 golüne, siyah-beyazlılar 131 golle yanıt verdi.

Bu sezon 3. kez karşılaşacaklar

Beşiktaş ile Fenerbahçe, bu sezon 3. kez birbirlerine rakip olacak.

Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ülker Stadı'nda yapılan lig maçı golsüz sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşen iki takım, siyah-beyazlıların stadı Vodafone Arena'da karşı karşıya geldi ve turu geçen ekip 1-0'lık sonuçla Fenerbahçe oldu.

Beşiktaş, son 17 maçta 3 kez kazanabildi

Beşiktaş, Fenerbahçe ile yaptığı son 17 derbiden sadece 3'ünü kazanabildi.

Siyah-beyazlı takım, rekabetteki son 17 maçtan 9'unu yitirirken, 5 kez berabere kaldı, rakibine sadece 3 kez üstünlük kurabildi.

Rekabette 16'sı Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 17 maçın sonucu şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (BJK-FB) 18.04.2010 FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 0 - 1 19.09.2010 FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1 - 1 20.02.2011 BJK İnönü Süper Lig 2 - 4 27.10.2011 BJK İnönü Süper Lig 2 - 2 05.02.2012 FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 0 - 2 29.04.2012 FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1 - 2 03.05.2012 BJK İnönü Süper Lig 1 - 0 07.10.2012 FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 0 - 3 03.03.2013 BJK İnönü Süper Lig 3 - 2 30.11.2013 FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 3 - 3 20.04.2014 Atatürk Olimpiyat Süper Lig 1 - 1 02.11.2014 Atatürk Olimpiyat Süper Lig 0 - 2 22.03.2015 FB Şükrü Saracoğlu Süper Lig 0 - 1 27.09.2015 Atatürk Olimpiyat Süper Lig 3 - 2 29.02.2016 Ülker Süper Lig 0 - 2 03.12.2016 Ülker Süper Lig 0 - 0 05.02.2017 Vodafone Arena Türkiye Kupası 0 - 1

Beşiktaş gol atmakta zorlanıyor

Fenerbahçe'yi son dönemde yenmekte zorlanan Beşiktaş, rakibine gol atma konusunda da büyük sıkıntı yaşıyor.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile yaptığı son 6 maçın 5'inde gol yollarında suskun kaldı. Bu süre içinde sadece geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 kazandığı lig maçında gol sevinci yaşayan Beşiktaş, diğer 5 müsabakada gol atamadı.

Fenerbahçe ise rekabetteki son 10 maçtan sadece birinde fileleri havalandıramadı.

Beşiktaş'ın kadrosunda Fenerbahçe'ye gol atan oyuncu yok

Beşiktaş'ın bu sezonki kadrosunda, siyah-beyazlı formayla Fenerbahçe'ye gol atan futbolcu bulunmuyor.

Rekabetteki son 6 maçın 5'inde rakibine gol atamayan Beşiktaş'ın geçen sezon 3-2 kazandığı derbideki gollerini, bu sezon Wolfsburg forması giyen Alman oyuncu Mario Gomez (2) ve Fenerbahçeli Simon Kjaer kendi kalesine atmıştı.

Fenerbahçe'de ise bu sezonki kadroda yer alan oyunculardan Moussa Sow (8), Emmanuel Emenike (2), Robin van Persie (2), Miroslav Stoch (1) ve Volkan Şen (1), sarı-lacivertli formayla Beşiktaş ağlarını havalandırdı.

Vodafone Arena'da ikinci maç

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Arena'da ikinci kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, geçen sezonun 28. haftasında Bursaspor maçıyla hizmete giren Dolmabahçe'deki yeni statta bu sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ilk kez karşılaştı ve gülen taraf 1-0'lık sonuçla konuk sarı-lacivertliler oldu.

Dolmabahçe'deki maçlar

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 4 yılı aşkın süre sonra Dolmabahçe'de lig maçına çıkacak.

Taraflar, BJK İnönü Stadı'nın yıkımının ardından yerine inşa edilen Vodafone Arena'da ilk kez bir lig maçında rakip olacak.

İki takım BJK İnönü Stadı'ndaki son lig derbisinde 3 Mart 2013 tarihinde karşılaştı. Derbiyi, siyah-beyazlılar, Olcay Şahan'ın 90 3. dakikada attığı ve santrası bile yapılmayan golle 3-2 kazandı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, BJK İnönü Stadı'nda 167 karşılaşma oynadı. Resmi ve özel bu 167 maçın 59'unda Fenerbahçe sahadan galip ayrılırken, Beşiktaş 57 galibiyet elde etti, 51 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Dolmabahçe'de yapılan maçlarda siyah-beyazlıların toplam 194 golüne, sarı-lacivertliler 204 golle karşılık verdi.

Mayıs derbileri

Beşiktaş ile Fenerbahçe, mayıs ayında 7 Mayıs Pazar günü 45. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, 93 yıllık geçmişlerinde, dev maçın da oynanacağı mayıs aylarında toplam 44 karşılaşma yaptı.

Mayısta yapılan maçlardan 17'sini Fenerbahçe, 16'sını Beşiktaş kazanırken, 11 mücadele de berabere bitti. Fenerbahçe 67, Beşiktaş ise 61 gol attı.

Taraflar mayıs ayında son maçlarını 2012'de yaptı. BJK İnönü Stadı'nda 3 Mayıs'taki Süper Final Şampiyonluk Grubu maçını Beşiktaş, Hugo Almeida'nın golüyle 1-0 kazandı.

Başkanların derbi karnesi

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yarın yapılacak derbi öncesinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, başkan sıfatıyla Beşiktaş karşısında 24 galibiyet, 16 da yenilgi gördü.

Aziz Yıldırım'ın ilk kez başkanlık görevine seçildiği 15 Şubat 1998 tarihinden itibaren iki takım arasında yapılan resmi ve özel toplam 50 maçın 24'ünü Fenerbahçe, 16'sını Beşiktaş kazanırken, 10 maç berabere sona erdi.

Sarı-lacivertli takım, Aziz Yıldırım döneminde Beşiktaş'a toplam 79 gol atarken, kalesinde 65 gole engel olamadı.

Beşiktaş ise 25 Mart 2012 tarihinde yapılan kongrede başkan seçilen Fikret Orman yönetiminde Fenerbahçe ile oynadığı 12 derbi maçtan 3'ünü kazandı, 6'sını yitirdi, 3'ünde de berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar bu maçlarda toplam 12 gol atıp, 19 gol yedi.

Beşiktaş "kızarıyor"

İki takımın son 15 sezonda yaptığı 40 resmi maçta hakemler toplam 26 kırmızı, 227 de sarı kart kullandı.

Bu süre içindeki 33'ü Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere 40 maçta Beşiktaş'tan 17, Fenerbahçe'den ise 9 futbolcu kırmızı kart gördü.