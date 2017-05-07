UĞUR AKTAŞ'TAN ALTIN MADALYA

52. Avrupa Şampiyonası erkek kumite 84 kiloda milli sporcu Uğur Aktaş, altın madalyayı kazandı.

İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde altın madalya için tatamiye çıkan Uğur, 2014 Balkan şampiyonu Berat Jakupi ile karşılaştı.

Makedon rakibini hakem kararıyla mağlup eden milli sporcu, hem altın madalyanın sahibi oldu hem de geçen yıl Fransa'da kazandığı unvanını korudu.

Uğur, şampiyonanın ilk gününde sırasıyla İtalyan Nello Maestri, Hollandalı Timothy Petersen ve Alman Bistch Noah'ı eleyerek finale yükselmişti.

Ödül töreni sonrası AA muhabirine açıklama yapan Uğur, geçen yıl Fransa'da Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatarak, bu seneki hedefinin de şampiyon olarak İstiklal Marşını söyletmek olduğunu kaydetti.

Bunu yeniden başardığı için çok mutlu olduğunu dile getiren milli sporcu, "Çok mutluyum. İnşallah daha fazla çalışarak daha güzel başarılar elde edeceğim. Önümüzdeki sene olimpiyat elemeleri başlayacak onun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha 21 yaşındayım olimpiyatlara kadar hem tecrübe hem de fiziki olarak çok iyi durumda olacağım inşallah." ifadesini kullandı.

Enes, madalyasını en büyük destekçisi olan annesine armağan ettiğini sözlerine ekledi.

Erkekler kumite 84 kiloda sıralama şöyle:

1. Uğur Aktaş (Türkiye)

2. Berat Jakupi (Makedonya)

3. Denis Denisenko (Rusya)

Timothy Petersen (Hollanda)