BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE REKABETİNDEN İLGİNÇ NOTLAR

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 7 Mayıs Pazar günü yapılacak Spor Toto Süper Lig derbisi öncesi, iki takım da birbirlerine karşı en farklı skorlu galibiyetlerini yedişer golle aldı.

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında en farklı skorlu galibiyetini 6 Aralık 1958'de oynanan özel maçta 7-0'lık skorla elde etti. Beşiktaş ise 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmada rakibini 7-1 yenmeyi başardı.

Ligde ise Beşiktaş, 6 Ocak 1990'da Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek en farklı skorlu galibiyetini elde etti. Siyah-beyazlılar ayrıca, 16 Mayıs 1987 ve 21 Kasım 1987'deki lig maçlarında rakibini 4-0'lık skorlarla yendi. Fenerbahçe de Beşiktaş'a karşı ligdeki en farklı skorlu galibiyete, 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de 3-0'lık sonuçlarla ulaştı.

Beşiktaş'ın en farklı skorlu galibiyetleri

Beşiktaş'ın rekabette Fenerbahçe'ye karşı aldığı en farklı skorlu galibiyetler şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç

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23.03.1941 Şeref Özel 7 - 1

06.01.1990 Fenerbahçe Türkiye Ligi 5 - 1

12.03.1944 Şeref Milli Küme 4 - 0

07.12.1966 İnönü TSYD Kupası 4 - 0

16.05.1987 Ali Sami Yen Türkiye Ligi 4 - 0

21.11.1987 Fenerbahçe Türkiye Ligi 4 - 0

Fenerbahçe'nin en farklı skorlu galibiyetleri

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı aldığı en farklı skorlu galibiyetler ise şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç

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06.12.1958 İnönü Özel 7 - 0

17.01.1930 Taksim İstanbul Ligi 5 - 0

01.07.1960 İnönü Cemal Gürsel Kupası 6 - 2

24.03.1940 Şeref İstanbul Ligi 5 - 1

28.11.1924 Taksim Özel 4 - 0

18.05.1947 Fenerbahçe Milli Küme 4 - 0

31.08.1975 İzmir Atatürk Zafer Kupası 4 - 0

En gollü maçlar

Rakipler arasında geride kalan 342 maçta, penaltılar hariç en fazla golün atıldığı karşılaşmada sporseverler 9 gol izledi.

İnönü Stadı'nda 11 Ağustos 1974'te yapılan TSYD Kupası maçını Beşiktaş 5-4 kazanırken, filelere giden 9 gol, 93 yıllık rekabette bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti.

Ayrıca, 19 Mayıs 1955'te yapılan Atatürk Kupası maçı da 4-4 berabere sonuçlanırken, 1 Temmuz 1960'daki Cemal Gürsel Kupası karşılaşmasını ise Fenerbahçe 6-2 kazandı.

Golcüler

Rekabette en fazla golü Beşiktaş'ın efsane kaptanı Hakkı Yeten attı.

Fenerbahçe'ye karşı 58 kez Beşiktaş forması giyen "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 32 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe adına Beşiktaş'a en fazla golü ise 19 golle Cemil Turan kaydetti.

En çok forma giyenler

Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde en çok forma giyen futbolcu unvanı Beşiktaşlı Rıza Çalımbay'a ait.

Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı formayla Fenerbahçe karşısına 64 kez çıktı. Bu futbolcuyu 61 maçla Beşiktaşlı Şeref Görkey, 59'ar maçla da Beşiktaşlı Ulvi Güveneroğlu ile Fenerbahçeli Müjdat Yetkiner izliyor.

En erken gol Bolic'in

Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde bilinen en erken golü Elvir Bolic attı.

İki takım arasında 10 Mart 1996'da İnönü Stadı'nda yapılan lig maçının 21. saniyesinde fileleri havalandıran Fenerbahçeli Bolic, rekabetin kayıtlara geçen en erken golüne imza koydu. Fenerbahçe bu maçı 2-1 kazandı.

Ayrıca, 1991'de "Şifo" lakaplı Beşiktaşlı Mehmet Özdilek, 37. saniyede Fenerbahçe filelerini havalandırdı.

İki takımda da oynayanlar

Rekabetin 93 yıllık geçmişinde iki takım formasını da giyen pek çok futbolcu bulunuyor.

Bunlar arasında son 20 yılda iki takımda da oynayan futbolcular şunlar:

Adem İbrahimoğlu, Ali Kemal Denizci, Engin İpekoğlu, Tayfur Havutçu, Feyyaz Uçar, Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Oktay Derelioğlu, Alpay Özalan, Ahmet Yıldırım, Emre Aşık, Ali Güneş, Tayfun Korkut, Murat Şahin, Mustafa Doğan, Mert Nobre, Fahri Tatan, Tümer Metin, Mehmet Yozgatlı, Rüştü Reçber, Burak Yılmaz, Mehmet Aurelio, Uğur Boral, Egemen Korkmaz, Mamadou Niang, Caner Erkin, Gökhan Gönül, İsmail Köybaşı.

Bir maçta en çok gol atan futbolcu Zeki Rıza Sporel

Rekabet tarihinde bir maçta en fazla golü Zeki Rıza Sporel kaydetti.

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu yerde, 18 Haziran 1926'da yapılan rekabetteki 2. randevuyu Fenerbahçe 4-1 kazanırken, bu özel müsabakada sarı-lacivertlilerin gollerinin tamamını Zeki Rıza Sporel attı.

İlk resmi maç

Rakipler arasında ilk resmi maç, 12 Kasım 1926'da oynandı.

Taksim Stadı'ndaki İstanbul Ligi maçı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Kendi kalesine gol atanlar

Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarında bazı oyuncular kendi kalelerine gol atma şanssızlığını yaşadı.

Son dönemde oynanan karşılaşmalarda, Beşiktaş'tan Mehmet Ekşi, Recep Çetin, Ulvi Güveneroğlu, Ertuğrul Sağlam, Necip Uysal, Egemen Korkmaz ve Dusko Tosic, Fenerbahçe'den ise Nejat Barut, Piotr Soczynski, Saffet Akbaş, Dirk Kuyt ve Simon Kjaer kendi kalelerine gol attı.

İlk lig maçı

Fenerbahçe ile Beşiktaş, profesyonel lig tarihindeki ilk karşılaşmalarını 18 Mart 1959'da yaptı.

İnönü Stadı'ndaki ilk lig maçını Fenerbahçe 1-0 kazandı.

İki takımda da gol atanlar

Rekabetin 93 yıllık geçmişinde iki takımın da formasını giyen oyunculardan bazıları, derbilerde farklı formalarla gol atma başarısına ulaştı.

Şenol Birol, Ali Kemal Denizci, Tayfur Havutçu, Mert Nobre, Tümer Metin ve Mamadou Niang, hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe formalarıyla rekabette gol sevinci yaşadı.

İlk gece maçı

Rekabet tarihindeki ilk gece maçı 12 Haziran 1960'ta, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapıldı.

Işıklar altında yapılan ilk karşılaşma özelliğini taşıyan bu lig maçını Fenerbahçe 1-0 galip tamamladı.

En çok görülen sonuç: 1-0

Rakiplerin geride kalan 342 maçında en çok görülen sonuç 1-0 oldu.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 40, Beşiktaş da Fenerbahçe'yi 37 kez 1-0'lık sonuçlarla yenerken, 93 yıllık derbi tarihindeki toplam 77 maçta sporseverler birer gol gördü.

Toplam 13 ayrı statta karşılaşan rakipler ayrıca 29 kez de 0-0 berabere kaldı.

Hasret maçları

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında üst üste 17, Fenerbahçe ise çeşitli dönemlerde 3 kez 12 maç üst üste galip gelemeyerek, taraftarlarına derbi galibiyeti hasreti çektirdi.

Öte yandan Beşiktaş 7, Fenerbahçe ise 6 maç üst üste kazanarak, rakiplerine belirli dönemlerde üstünlük kurdu.

Hükmen galibiyetler

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin bir asra yaklaşan rekabetinde son dönemlerde iki karşılaşma hükmen sonuçlandı.

Fenerbahçe Stadı'nda 4 Mayıs 1983'te yapılan Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçı 1-1 berabere sonuçlandı, ancak Beşiktaşlı Mehmet Ekşi'nin çift sarı karta rağmen oynadığının anlaşılması üzerine Fenerbahçe, karşılaşmada 3-0 hükmen galip sayıldı. Beşiktaş, rövanş maçını 2-1 kazanmasına rağmen elenmekten kurtulamadı.

İnönü Stadı'nda 16 Eylül 2000'de yapılan lig maçında ise Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 3-0 yendi, ancak Fenerbahçe, yeni uygulamaya giren 5 1 kuralına uymayıp, sonradan Beşiktaş'ı da çalıştıran teknik direktör Mustafa Denizli, 62. dakikada 6. yabancı oyuncuyu da sahaya sürünce, siyah-beyazlı takımın 3-0'lık galibiyeti hükmen tescil edildi.

"Top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?" tartışması

Rakiplerin 16 Kasım 1991'deki maçı, beraberinde uzun yıllar süren bir tartışmaya yol açtı.

Fenerbahçe Stadı'da 2-2 biten lig maçının 87. dakikasında Beşiktaş'ın Mehmet Özdilek ile attığı beraberlik golünde topun gol çizgisini geçip geçmediği kamuoyunda uzun süren tartışmalara neden oldu.

Mehmet Özdilek'in kaleye gönderdiği topu Fenerbahçeli Semih Yuvakuran, kaleye giden topu çıkarmıştı. Karşılaşmanın hakemi Ahmet Çakar, yardımcısı Çetin Oytuner ile birlikte "gol" kararı verirken, Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyetin uzun süren itirazları sonucu değiştirmedi.

Maçın 17 yıl sonrasında yayıncı kuruluşun programında pozisyon masaya yatırılmış ve "piero" adlı aygıtın ölçümlerine göre topun 4 santimetre çizgiyi geçtiği tespit edilerek, tartışmalara son nokta konmuştu.

Pancu kaleye geçti

İki takımın 2004-2005 sezonunda Kadıköy'deki randevusu Türk futbol tarihine geçti.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 17 Nisan 2005'te yapılan maç, adeta gol düellosu şeklinde geçerken, Beşiktaşlı futbolcu Daniel Gabriel Pancu'nun kaleye geçmesi maça damgasını vurdu.

Beşiktaş kalecisi Oscar Eduardo Cordoba'nın 80. dakikada kırmızı kart görmesi sonucunda, siyah-beyazlıların 3 oyuncu değiştirme hakkını kullanmış olmaları nedeniyle kaleye Pancu geçti. Uzatma bölümüyle birlikte 18 dakika kaleyi koruyan Rumen futbolcu, sadece penaltıdan bir gol yerken, Beşiktaş Kulübü, 4-3 kazanılan bu maçın anısına hatıra tişörtleri yaptırdı.

Bilica kazdı, penaltı kaçtı

Rakiplerin 2009-2010 sezonundaki randevusunda çok ilginç bir olay yaşandı.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Beşiktaş'ı 1-0 yendiği 18 Nisan 2010'daki lig maçında sarı-lacivertli takımın "Bilica" lakaplı Brezilyalı futbolcusu Fabio Alves Da Silva, siyah-beyazlı takımın 64. dakikada kazandığı penaltı atışı öncesinde penaltı noktasını kramponuyla eşeledi. Daha sonra Beşiktaşlı Bobo'nun kullandığı penaltı atışını kaleci Volkan Demirel kurtararak, rakibine beraberlik şansı tanımadı.

Bilica'nın futbol sahalarında çok ender yaşanan fair play dışı bu hareketi spor gündemini bir süre meşgul etti.

Kadınlar ve çocukların izlediği derbiler

İki takım arasında son yıllardaki 2 derbi tarihe geçti.

Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 3 Mayıs 2012'de BJK İnönü Stadı'ndaki derbiyi, siyah-beyazlı kulübün cezası nedeniyle sadece kadınlar ve anneleri yanlarında olmak koşuluyla 12 yaş ve altı çocuklar statta izleyebildi. İki takım arasındaki 93 yıllık rekabette böylece bir ilk yaşandı.

2012-2013 sezonunun ilk yarısında bu kez Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle Kadıköy'deki derbi yine sadece kadınlar ve çocuklar önünde oynandı.

İnönü'deki son derbi Beşiktaş'ın

İki takım arasında İnönü Stadı'ndaki son derbiyi Beşiktaş kazandı.

3 Mart 2013 tarihinde BJK İnönü Stadı'ndaki lig derbisi, tarihi stattaki son derbi maç olarak kayıtlara geçti. Gol düellosu şeklinde geçen maçı Beşiktaş 90 3. dakikada attığı golle 3-2 kazanırken, siyah-beyazlı takımdan Olcay Şahan da BJK İnönü Stadı'ndaki son derbi golünün sahibi oldu.