DOLMABAHÇE'DE 255 MİLYON AVROLUK DERBİ

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki derbi maçta 7 Mayıs Pazar günü karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin toplam piyasa değeri, 255 milyon avroyu buluyor.

Almanya'nın "Transfermarkt" internet sitesine göre, Vodafone Arena'daki derbi maça ev sahipliği yapacak Beşiktaş 119 milyon avroluk değere sahip. Konuk takım Fenerbahçe ise 136 milyon avroluk değerle rakibine 27 milyon avroluk üstünlük kurdu.

Her iki ekibin kadrosunda yer alan futbolcular arasında en pahalı isim, 12,5 milyon avroluk değeriyle Beşiktaş'ın kaptanlarından Oğuzhan Özyakup oldu. Oğuzhan'dan sonra Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, 12 milyon avroluk değeriyle ikinci sırada yer aldı. Bu oyuncuları 11,5 milyon avroluk bedelle sarı-lacivertlilerin Danimarkalı savunmacısı Simon Kjaer izledi.

En pahalı 2 yerli Beşiktaş'ta

Yerli futbolcular arasındaki piyasa değeri sıralamasında ilk 2 sırayı Beşiktaşlı isimler aldı.

İki ekip oyuncuları arasındaki en yüksek değere sahip milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, aynı zamanda en pahalı Türk oyuncu oldu. A Milli Takım'ın da golcülüğünü üstlenen siyah-beyazlı forvet Cenk Tosun ise 9 milyon avroluk değeriyle Oğuzhan'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Bu oyuncuları A Milli Takım'ın kaptanı Fenerbahçeli Mehmet Topal takip etti. Deneyimli orta saha oyuncusunun değeri, 8,5 milyon avro olarak gösterildi.

Beşiktaşlı futbolcuların değeri

"Transfermarkt"a göre siyah-beyazlı takımdaki oyuncuların değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (milyon avro) Oğuzhan Özyakup 12,5 Aboubakar 10 Cenk Tosun 9 Talisca 8 Demba Ba 8 Tolgay Arslan 6 Caner Erkin 6 Marcelo 5,5 Babel 5 Necip Uysal 4,5 Beck 4,5 Mitrovic 4 Quaresma 4 Gökhan İnler 3,5 Rhodolfo 3,5 Veli Kavlak 3 Adriano 3 Gökhan Gönül 3 Tosic 2,5 Fabricio 2,5 Ömer Şişmanoğlu 2,5 Hutchinson 2 Atınç Nukan 2 Ersan Adem Gülüm 2 Tolga Zengin 1,3 Aras Özbiliz 1,2 Utku Yuvakuran 0,25

Fenerbahçe'nin en pahalısı Lens

Fenerbahçe'nin piyasa değeri ise şu şekilde belirlendi: